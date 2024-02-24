https://ria.ru/20240224/tranzit-1929225291.html

Аналитик раскрыл “план Б” при перекрытии украинского транзита

Аналитик раскрыл “план Б” при перекрытии украинского транзита - РИА Новости, 24.02.2024

Аналитик раскрыл “план Б” при перекрытии украинского транзита

После окончания контракта на украинский транзит газа в 2024 году вероятен переход на аукционную систему. Но нельзя исключать и сценария полного перекрытия... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T02:17

2024-02-24T02:17

2024-02-24T02:17

экономика

европа

украина

турецкий поток

россия

природный газ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156159/62/1561596216_8:28:1081:631_1920x0_80_0_0_c2a97afd5e538238a03bd00226cca894.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. После окончания контракта на украинский транзит газа в 2024 году вероятен переход на аукционную систему. Но нельзя исключать и сценария полного перекрытия трубопровода, рассказал агентству "Прайм" замглавы Института национальной энергетики, главный редактор ИнфоТЭК Александр Фролов.Перекрытие транзита - “план Б”, если договориться не удастся. Краткосрочное прекращение поставок не нанесет значимого ущерба, а вот полная остановка транзита приведет к ухудшению снабжения газом местного населения из-за технических особенностей.Кроме того, возможны проблемы с самим трубопроводом, который отнюдь не нов. Деньги поддержание его работоспособности берут из транзитных, если же они иссякнут, европейцы вряд ли помогут, считает Фролов.И, наконец, Европа рискует потерять часть газовых поставок, ведь за счет “Турецкого потока” все 15 миллиардов кубов в год, которые идут через Украину, обеспечить не получится, заключил он.

https://ria.ru/20240220/tranzit-1928354537.html

https://ria.ru/20240215/gaz-1927607887.html

европа

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, европа, украина, турецкий поток, россия, природный газ