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Аналитик раскрыл “план Б” при перекрытии украинского транзита - РИА Новости, 24.02.2024
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02:17 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/tranzit-1929225291.html
Аналитик раскрыл “план Б” при перекрытии украинского транзита
Аналитик раскрыл “план Б” при перекрытии украинского транзита - РИА Новости, 24.02.2024
Аналитик раскрыл “план Б” при перекрытии украинского транзита
После окончания контракта на украинский транзит газа в 2024 году вероятен переход на аукционную систему. Но нельзя исключать и сценария полного перекрытия... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T02:17
2024-02-24T02:17
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. После окончания контракта на украинский транзит газа в 2024 году вероятен переход на аукционную систему. Но нельзя исключать и сценария полного перекрытия трубопровода, рассказал агентству "Прайм" замглавы Института национальной энергетики, главный редактор ИнфоТЭК Александр Фролов.Перекрытие транзита - “план Б”, если договориться не удастся. Краткосрочное прекращение поставок не нанесет значимого ущерба, а вот полная остановка транзита приведет к ухудшению снабжения газом местного населения из-за технических особенностей.Кроме того, возможны проблемы с самим трубопроводом, который отнюдь не нов. Деньги поддержание его работоспособности берут из транзитных, если же они иссякнут, европейцы вряд ли помогут, считает Фролов.И, наконец, Европа рискует потерять часть газовых поставок, ведь за счет “Турецкого потока” все 15 миллиардов кубов в год, которые идут через Украину, обеспечить не получится, заключил он.
https://ria.ru/20240220/tranzit-1928354537.html
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экономика, европа, украина, турецкий поток, россия, природный газ
Экономика, Европа, Украина, Турецкий поток, Россия, Природный газ
Аналитик раскрыл “план Б” при перекрытии украинского транзита

Аналитик Фролов назвал альтернативой поставкам газа через Украину аукционы

© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий . Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. После окончания контракта на украинский транзит газа в 2024 году вероятен переход на аукционную систему. Но нельзя исключать и сценария полного перекрытия трубопровода, рассказал агентству "Прайм" замглавы Института национальной энергетики, главный редактор ИнфоТЭК Александр Фролов.
Перекрытие транзита - “план Б”, если договориться не удастся. Краткосрочное прекращение поставок не нанесет значимого ущерба, а вот полная остановка транзита приведет к ухудшению снабжения газом местного населения из-за технических особенностей.
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Кроме того, возможны проблемы с самим трубопроводом, который отнюдь не нов. Деньги поддержание его работоспособности берут из транзитных, если же они иссякнут, европейцы вряд ли помогут, считает Фролов.
И, наконец, Европа рискует потерять часть газовых поставок, ведь за счет “Турецкого потока” все 15 миллиардов кубов в год, которые идут через Украину, обеспечить не получится, заключил он.
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