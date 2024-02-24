Аналитик раскрыл “план Б” при перекрытии украинского транзита
Аналитик Фролов назвал альтернативой поставкам газа через Украину аукционы
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. После окончания контракта на украинский транзит газа в 2024 году вероятен переход на аукционную систему. Но нельзя исключать и сценария полного перекрытия трубопровода, рассказал агентству "Прайм" замглавы Института национальной энергетики, главный редактор ИнфоТЭК Александр Фролов.
Перекрытие транзита - “план Б”, если договориться не удастся. Краткосрочное прекращение поставок не нанесет значимого ущерба, а вот полная остановка транзита приведет к ухудшению снабжения газом местного населения из-за технических особенностей.
Кроме того, возможны проблемы с самим трубопроводом, который отнюдь не нов. Деньги поддержание его работоспособности берут из транзитных, если же они иссякнут, европейцы вряд ли помогут, считает Фролов.
И, наконец, Европа рискует потерять часть газовых поставок, ведь за счет “Турецкого потока” все 15 миллиардов кубов в год, которые идут через Украину, обеспечить не получится, заключил он.