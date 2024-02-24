https://ria.ru/20240224/tramp-1929324522.html

Трамп пообещал оппонентам возмездие после победы на выборах

Трамп пообещал оппонентам возмездие после победы на выборах - РИА Новости, 24.02.2024

Трамп пообещал оппонентам возмездие после победы на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал оппонентам возмездие и судный день после победы на выборах. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T23:36

2024-02-24T23:36

2024-02-24T23:36

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал оппонентам возмездие и судный день после победы на выборах. "Мы вернем нашу страну. Для тяжело работающих американцев 5 ноября будет новым днем освобождения, а для лжецов, мошенников и цензоров, которые присвоили нашу страну, для них это будет судный день", - сказал Трамп на Конференции консервативного политического действия, мероприятие транслируют организаторы конференции. Политик отметил, что его не удивили слова российского президента Владимира Путина о том, что нынешний президент США Джо Байден предпочтительней для Москвы из-за своей предсказуемости. "Мы стали насмешкой для всего мира", - подчеркнул Трамп. "Ваша победа станет возмездием, ваша свобода - нашей наградой, беспрецедентный успех США - моей абсолютной местью. Вот, что я хочу: успех будет нашей местью", - заявил Трамп. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли.

https://ria.ru/20240224/tramp-1929323389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, джо байден