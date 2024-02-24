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Трамп пообещал оппонентам возмездие после победы на выборах - РИА Новости, 24.02.2024
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23:36 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/tramp-1929324522.html
Трамп пообещал оппонентам возмездие после победы на выборах
Трамп пообещал оппонентам возмездие после победы на выборах - РИА Новости, 24.02.2024
Трамп пообещал оппонентам возмездие после победы на выборах
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал оппонентам возмездие и судный день после победы на выборах. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T23:36
2024-02-24T23:36
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал оппонентам возмездие и судный день после победы на выборах. "Мы вернем нашу страну. Для тяжело работающих американцев 5 ноября будет новым днем освобождения, а для лжецов, мошенников и цензоров, которые присвоили нашу страну, для них это будет судный день", - сказал Трамп на Конференции консервативного политического действия, мероприятие транслируют организаторы конференции. Политик отметил, что его не удивили слова российского президента Владимира Путина о том, что нынешний президент США Джо Байден предпочтительней для Москвы из-за своей предсказуемости. "Мы стали насмешкой для всего мира", - подчеркнул Трамп. "Ваша победа станет возмездием, ваша свобода - нашей наградой, беспрецедентный успех США - моей абсолютной местью. Вот, что я хочу: успех будет нашей местью", - заявил Трамп. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли.
https://ria.ru/20240224/tramp-1929323389.html
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в мире, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, джо байден
В мире, США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден
Трамп пообещал оппонентам возмездие после победы на выборах

Трамп пообещал оппонентам возмездие и судный день после победы на выборах

© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от республиканской партии Трамп
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал оппонентам возмездие и судный день после победы на выборах.
"Мы вернем нашу страну. Для тяжело работающих американцев 5 ноября будет новым днем освобождения, а для лжецов, мошенников и цензоров, которые присвоили нашу страну, для них это будет судный день", - сказал Трамп на Конференции консервативного политического действия, мероприятие транслируют организаторы конференции.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
США при Байдене проиграют третью мировую войну до ее начала, заявил Трамп
Вчера, 22:58
Политик отметил, что его не удивили слова российского президента Владимира Путина о том, что нынешний президент США Джо Байден предпочтительней для Москвы из-за своей предсказуемости.
"Мы стали насмешкой для всего мира", - подчеркнул Трамп.
«
"Ваша победа станет возмездием, ваша свобода - нашей наградой, беспрецедентный успех США - моей абсолютной местью. Вот, что я хочу: успех будет нашей местью", - заявил Трамп.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли.
Президент России Владимир Путин
Путин сделал свой выбор для Америки
16 февраля, 08:00
 
В миреСШАМоскваДональд ТрампВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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