https://ria.ru/20240224/tramp-1929324522.html
Трамп пообещал оппонентам возмездие после победы на выборах
Трамп пообещал оппонентам возмездие после победы на выборах - РИА Новости, 24.02.2024
Трамп пообещал оппонентам возмездие после победы на выборах
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал оппонентам возмездие и судный день после победы на выборах. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T23:36
2024-02-24T23:36
2024-02-24T23:36
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал оппонентам возмездие и судный день после победы на выборах. "Мы вернем нашу страну. Для тяжело работающих американцев 5 ноября будет новым днем освобождения, а для лжецов, мошенников и цензоров, которые присвоили нашу страну, для них это будет судный день", - сказал Трамп на Конференции консервативного политического действия, мероприятие транслируют организаторы конференции. Политик отметил, что его не удивили слова российского президента Владимира Путина о том, что нынешний президент США Джо Байден предпочтительней для Москвы из-за своей предсказуемости. "Мы стали насмешкой для всего мира", - подчеркнул Трамп. "Ваша победа станет возмездием, ваша свобода - нашей наградой, беспрецедентный успех США - моей абсолютной местью. Вот, что я хочу: успех будет нашей местью", - заявил Трамп. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, джо байден
В мире, США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден
Трамп пообещал оппонентам возмездие после победы на выборах
Трамп пообещал оппонентам возмездие и судный день после победы на выборах
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал оппонентам возмездие и судный день после победы на выборах.
"Мы вернем нашу страну. Для тяжело работающих американцев 5 ноября будет новым днем освобождения, а для лжецов, мошенников и цензоров, которые присвоили нашу страну, для них это будет судный день", - сказал Трамп на Конференции консервативного политического действия, мероприятие транслируют организаторы конференции.
США при Байдене проиграют третью мировую войну до ее начала, заявил Трамп
Политик отметил, что его не удивили слова российского президента Владимира Путина
о том, что нынешний президент США Джо Байден
предпочтительней для Москвы
из-за своей предсказуемости.
"Мы стали насмешкой для всего мира", - подчеркнул Трамп.
«
"Ваша победа станет возмездием, ваша свобода - нашей наградой, беспрецедентный успех США - моей абсолютной местью. Вот, что я хочу: успех будет нашей местью", - заявил Трамп.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли
.
Путин сделал свой выбор для Америки