https://ria.ru/20240224/tramp-1929323389.html

США при Байдене проиграют третью мировую войну до ее начала, заявил Трамп

США при Байдене проиграют третью мировую войну до ее начала, заявил Трамп - РИА Новости, 24.02.2024

США при Байдене проиграют третью мировую войну до ее начала, заявил Трамп

США проиграют третью мировую войну до ее начала, если у власти останется президент Джо Байден, предупредил бывший американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T22:58

2024-02-24T22:58

2024-02-24T23:02

президентские выборы в сша

в мире

дональд трамп

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. США проиграют третью мировую войну до ее начала, если у власти останется президент Джо Байден, предупредил бывший американский лидер Дональд Трамп. "Вскоре мы проиграем третью мировую войну. Мы даже не будем участвовать в ней, а будем проигрывать", - заявил Трамп на Конференции консервативного политического действия. Трамп заявил, что это является ценой предстоящих выборов президента США. "Если Джо Байден выиграет в 2024 году, худшее только предстоит", - сказал политик. Как заявил Трамп, Байден не знает, "что происходит, но окружен очень плохими фашистами". По словам политика, нынешняя администрация направляет страну к разрушению по короткому пути. Мероприятие транслируют организаторы конференции.

https://ria.ru/20240222/medvedev-1928975798.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

президентские выборы в сша, в мире, дональд трамп, сша, джо байден