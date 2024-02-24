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США при Байдене проиграют третью мировую войну до ее начала, заявил Трамп - РИА Новости, 24.02.2024
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22:58 24.02.2024 (обновлено: 23:02 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/tramp-1929323389.html
США при Байдене проиграют третью мировую войну до ее начала, заявил Трамп
США при Байдене проиграют третью мировую войну до ее начала, заявил Трамп - РИА Новости, 24.02.2024
США при Байдене проиграют третью мировую войну до ее начала, заявил Трамп
США проиграют третью мировую войну до ее начала, если у власти останется президент Джо Байден, предупредил бывший американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T22:58
2024-02-24T23:02
президентские выборы в сша
в мире
дональд трамп
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. США проиграют третью мировую войну до ее начала, если у власти останется президент Джо Байден, предупредил бывший американский лидер Дональд Трамп. "Вскоре мы проиграем третью мировую войну. Мы даже не будем участвовать в ней, а будем проигрывать", - заявил Трамп на Конференции консервативного политического действия. Трамп заявил, что это является ценой предстоящих выборов президента США. "Если Джо Байден выиграет в 2024 году, худшее только предстоит", - сказал политик. Как заявил Трамп, Байден не знает, "что происходит, но окружен очень плохими фашистами". По словам политика, нынешняя администрация направляет страну к разрушению по короткому пути. Мероприятие транслируют организаторы конференции.
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президентские выборы в сша, в мире, дональд трамп, сша, джо байден
Президентские выборы в США, В мире, Дональд Трамп, США, Джо Байден
США при Байдене проиграют третью мировую войну до ее начала, заявил Трамп

Трамп заявил, что США проиграют третью мировую, если у власти останется Байден

© AP Photo / John RaouxДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / John Raoux
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. США проиграют третью мировую войну до ее начала, если у власти останется президент Джо Байден, предупредил бывший американский лидер Дональд Трамп.
«
"Вскоре мы проиграем третью мировую войну. Мы даже не будем участвовать в ней, а будем проигрывать", - заявил Трамп на Конференции консервативного политического действия.
Трамп заявил, что это является ценой предстоящих выборов президента США. "Если Джо Байден выиграет в 2024 году, худшее только предстоит", - сказал политик.
Как заявил Трамп, Байден не знает, "что происходит, но окружен очень плохими фашистами". По словам политика, нынешняя администрация направляет страну к разрушению по короткому пути.
Мероприятие транслируют организаторы конференции.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеканалу Russia Today - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Дмитрий Медведев: сценарий ядерного конфликта реален — и его надо избежать
22 февраля, 14:00
 
Президентские выборы в СШАВ миреДональд ТрампСШАДжо Байден
 
 
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