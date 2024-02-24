https://ria.ru/20240224/tramp-1929229335.html

Трамп раскрыл, что может случиться с Байденом еще до выборов

Трамп раскрыл, что может случиться с Байденом еще до выборов - РИА Новости, 24.02.2024

Трамп раскрыл, что может случиться с Байденом еще до выборов

Президент США Джо Байден может "не дотянуть" до намеченных на ноябрь президентских выборов в стране, считает бывший американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T01:55

2024-02-24T01:55

2024-02-24T01:55

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южная каролина

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РОК-ХИЛЛ (штат Южная Каролина, США), 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден может "не дотянуть" до намеченных на ноябрь президентских выборов в стране, считает бывший американский лидер Дональд Трамп. "Ноябрь будет непростым для Джо Байдена, если он вообще будет. Я не знаю, дотянет ли он до стартовых ворот", - заявил Трамп на мероприятии для своих сторонников в городе Рок-Хилл, штат Южная Каролина. Согласно последнему опросу Квиннипэкского университета в США, около 70% американцев считают, что Байден слишком стар, чтобы идти на второй срок. При этом 62% респондентов отрицательно оценивают его физическое состояние, а 64% - умственное для второго срока. Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.

https://ria.ru/20240223/tramp-1929107104.html

https://ria.ru/20240223/otvet-1929147047.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, южная каролина, выборы президента сша