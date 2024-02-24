Рейтинг@Mail.ru
Трамп раскрыл, что может случиться с Байденом еще до выборов - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:55 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/tramp-1929229335.html
Трамп раскрыл, что может случиться с Байденом еще до выборов
Трамп раскрыл, что может случиться с Байденом еще до выборов - РИА Новости, 24.02.2024
Трамп раскрыл, что может случиться с Байденом еще до выборов
Президент США Джо Байден может "не дотянуть" до намеченных на ноябрь президентских выборов в стране, считает бывший американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T01:55
2024-02-24T01:55
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
южная каролина
выборы президента сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817592423_251:0:2655:1352_1920x0_80_0_0_eefa29323b875d607bea51c539207717.jpg
РОК-ХИЛЛ (штат Южная Каролина, США), 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден может "не дотянуть" до намеченных на ноябрь президентских выборов в стране, считает бывший американский лидер Дональд Трамп. "Ноябрь будет непростым для Джо Байдена, если он вообще будет. Я не знаю, дотянет ли он до стартовых ворот", - заявил Трамп на мероприятии для своих сторонников в городе Рок-Хилл, штат Южная Каролина. Согласно последнему опросу Квиннипэкского университета в США, около 70% американцев считают, что Байден слишком стар, чтобы идти на второй срок. При этом 62% респондентов отрицательно оценивают его физическое состояние, а 64% - умственное для второго срока. Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
https://ria.ru/20240223/tramp-1929107104.html
https://ria.ru/20240223/otvet-1929147047.html
сша
южная каролина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817592423_600:0:2724:1593_1920x0_80_0_0_e229a5aa95fe86540928054b2a79f5d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, южная каролина, выборы президента сша
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Южная Каролина, Выборы президента США
Трамп раскрыл, что может случиться с Байденом еще до выборов

Трамп заявил, что Байден может "не дотянуть" до президентских выборов в США

© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / John Locher
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОК-ХИЛЛ (штат Южная Каролина, США), 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден может "не дотянуть" до намеченных на ноябрь президентских выборов в стране, считает бывший американский лидер Дональд Трамп.
"Ноябрь будет непростым для Джо Байдена, если он вообще будет. Я не знаю, дотянет ли он до стартовых ворот", - заявил Трамп на мероприятии для своих сторонников в городе Рок-Хилл, штат Южная Каролина.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Трамп заявил, что только он сможет предотвратить третью мировую войну
Вчера, 08:08
Согласно последнему опросу Квиннипэкского университета в США, около 70% американцев считают, что Байден слишком стар, чтобы идти на второй срок. При этом 62% респондентов отрицательно оценивают его физическое состояние, а 64% - умственное для второго срока.
Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
"Уверен в себе": ответ Путина на дерзкий выпад Байдена поразил немцев
Вчера, 13:56
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампЮжная КаролинаВыборы президента США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала