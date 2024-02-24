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Мария Кнушевицкая в 90 лет сыграет в новом спектакле Театра Моссовета - РИА Новости, 24.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:00 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/teatr-1928804340.html
Мария Кнушевицкая в 90 лет сыграет в новом спектакле Театра Моссовета
Мария Кнушевицкая в 90 лет сыграет в новом спектакле Театра Моссовета - РИА Новости, 24.02.2024
Мария Кнушевицкая в 90 лет сыграет в новом спектакле Театра Моссовета
Старейшая актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая в субботу выйдет на сцену в новом спектакле "Замужняя невеста" по пьесе Александра Грибоедова. Об этом... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T05:00
2024-02-24T05:00
культура
театр
театр имени моссовета
евгений марчелли
александр грибоедов
россия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Старейшая актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая в субботу выйдет на сцену в новом спектакле "Замужняя невеста" по пьесе Александра Грибоедова. Об этом сообщила пресс-служба театра.Мария Святославовна играла с Фаиной Раневской и Ростиславом Пляттом в постановке "Дальше — тишина", а также в спектаклях с Любовью Орловой, Верой Марецкой, Николаем Мордвиновым. Недавно актриса отметила 90-летие.&quot;Я по этой и по той сцене хожу 67 лет, и все эти исторические платья, в общем, уже были освоены. Конечно, мне они нравятся&quot;, — призналась заслуженная артистка России.В постановке художественного руководителя театра Евгения Марчелли о жизни российского дворянства начала XIX века заняты сразу три поколения актеров: старшее, среднее и молодые участники труппы. &quot;Самым сложным был довольно трудный и архаичный текст, — поделилась Мария Кнушевицкая. — Если вы возьмете в руки эту пьесу, то спросите: &quot;Как это можно играть?&quot; Евгений Жозефович очень хорошо &quot;почистил&quot; ее, потому что там были старинные танцы и еще многое, что тормозило действие. Он &quot;вылепил&quot; все характеры и отношения&quot;.&quot;Сюжет этого спектакля — нестандартная история, в ней нет негатива, нет отрицательных персонажей. Это добрая, нежная, почти рождественская сказка про большую семью, члены которой с большой ответственностью относятся к появлению в их кругу нового человека&quot;, — рассказал режиссер Евгений Марчелли.Показы также запланированы 17 и 31 марта.
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театр, театр имени моссовета, евгений марчелли, александр грибоедов, россия
Культура, Театр, Театр имени Моссовета, Евгений Марчелли, Александр Грибоедов, Россия
Мария Кнушевицкая в 90 лет сыграет в новом спектакле Театра Моссовета

Театр Моссовета покажет спектакль "Замужняя невеста" со своей старейшей актрисой

© Фото : Театр им. Моссовета / Елена ЛапинаСпектакль "Замужняя невеста" на сцене Театра им. Моссовета
Спектакль Замужняя невеста на сцене Театра им. Моссовета - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Фото : Театр им. Моссовета / Елена Лапина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Старейшая актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая в субботу выйдет на сцену в новом спектакле "Замужняя невеста" по пьесе Александра Грибоедова. Об этом сообщила пресс-служба театра.
Мария Святославовна играла с Фаиной Раневской и Ростиславом Пляттом в постановке "Дальше — тишина", а также в спектаклях с Любовью Орловой, Верой Марецкой, Николаем Мордвиновым. Недавно актриса отметила 90-летие.
«

"Я по этой и по той сцене хожу 67 лет, и все эти исторические платья, в общем, уже были освоены. Конечно, мне они нравятся", — призналась заслуженная артистка России.

В постановке художественного руководителя театра Евгения Марчелли о жизни российского дворянства начала XIX века заняты сразу три поколения актеров: старшее, среднее и молодые участники труппы.
«

"Самым сложным был довольно трудный и архаичный текст, — поделилась Мария Кнушевицкая. — Если вы возьмете в руки эту пьесу, то спросите: "Как это можно играть?" Евгений Жозефович очень хорошо "почистил" ее, потому что там были старинные танцы и еще многое, что тормозило действие. Он "вылепил" все характеры и отношения".

© Фото : Театр им. Моссовета / Елена ЛапинаСпектакль "Замужняя невеста" на сцене Театра им. Моссовета
Спектакль Замужняя невеста на сцене Театра им. Моссовета
Спектакль "Замужняя невеста" на сцене Театра им. Моссовета
© Фото : Театр им. Моссовета / Елена Лапина
1 из 2
© Фото : Театр им. Моссовета / Елена Лапина

Постановка "Замужняя невеста" на сцене Театра им. Моссовета

Спектакль Замужняя невеста на сцене Театра им. Моссовета

Постановка "Замужняя невеста" на сцене Театра им. Моссовета

© Фото : Театр им. Моссовета / Елена Лапина
2 из 2
Спектакль "Замужняя невеста" на сцене Театра им. Моссовета
© Фото : Театр им. Моссовета / Елена Лапина
1 из 2

Постановка "Замужняя невеста" на сцене Театра им. Моссовета

© Фото : Театр им. Моссовета / Елена Лапина
2 из 2
«

"Сюжет этого спектакля — нестандартная история, в ней нет негатива, нет отрицательных персонажей. Это добрая, нежная, почти рождественская сказка про большую семью, члены которой с большой ответственностью относятся к появлению в их кругу нового человека", — рассказал режиссер Евгений Марчелли.

Показы также запланированы 17 и 31 марта.
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КультураТеатрТеатр имени МоссоветаЕвгений МарчеллиАлександр ГрибоедовРоссия
 
 
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