https://ria.ru/20240224/teatr-1928804340.html

Мария Кнушевицкая в 90 лет сыграет в новом спектакле Театра Моссовета

Мария Кнушевицкая в 90 лет сыграет в новом спектакле Театра Моссовета - РИА Новости, 24.02.2024

Мария Кнушевицкая в 90 лет сыграет в новом спектакле Театра Моссовета

Старейшая актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая в субботу выйдет на сцену в новом спектакле "Замужняя невеста" по пьесе Александра Грибоедова. Об этом... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T05:00

2024-02-24T05:00

2024-02-24T05:00

культура

театр

театр имени моссовета

евгений марчелли

александр грибоедов

россия

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Старейшая актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая в субботу выйдет на сцену в новом спектакле "Замужняя невеста" по пьесе Александра Грибоедова. Об этом сообщила пресс-служба театра.Мария Святославовна играла с Фаиной Раневской и Ростиславом Пляттом в постановке "Дальше — тишина", а также в спектаклях с Любовью Орловой, Верой Марецкой, Николаем Мордвиновым. Недавно актриса отметила 90-летие."Я по этой и по той сцене хожу 67 лет, и все эти исторические платья, в общем, уже были освоены. Конечно, мне они нравятся", — призналась заслуженная артистка России.В постановке художественного руководителя театра Евгения Марчелли о жизни российского дворянства начала XIX века заняты сразу три поколения актеров: старшее, среднее и молодые участники труппы. "Самым сложным был довольно трудный и архаичный текст, — поделилась Мария Кнушевицкая. — Если вы возьмете в руки эту пьесу, то спросите: "Как это можно играть?" Евгений Жозефович очень хорошо "почистил" ее, потому что там были старинные танцы и еще многое, что тормозило действие. Он "вылепил" все характеры и отношения"."Сюжет этого спектакля — нестандартная история, в ней нет негатива, нет отрицательных персонажей. Это добрая, нежная, почти рождественская сказка про большую семью, члены которой с большой ответственностью относятся к появлению в их кругу нового человека", — рассказал режиссер Евгений Марчелли.Показы также запланированы 17 и 31 марта.

https://ria.ru/20240211/serial-1925723147.html

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