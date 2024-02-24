https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

Годовщина СВО: два года, которые изменили все и навсегда

Годовщина СВО: два года, которые изменили все и навсегда - РИА Новости, 24.02.2024

Годовщина СВО: два года, которые изменили все и навсегда

Годовщина любого эпохального события порождает бесконечное количество подведений итогов, отчетов, подсчетов и обзоров на любой вкус. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T08:00

2024-02-24T08:00

2024-02-24T08:13

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Годовщина любого эпохального события порождает бесконечное количество подведений итогов, отчетов, подсчетов и обзоров на любой вкус.Двухлетняя годовщина Специальной военной операции по понятным причинам гарантированно побьет все рекорды, и у нас есть шанс изучить СВО в анфас и профиль — в километрах, килограммах, головах, направлениях, населенных пунктах, подразделениях, координатах, вылетах, человекочасах, выстрелах и так далее.Все это важно и нужно, и все эти ценные данные обязательно войдут в учебники, пособия, монографии и анналы.Но, возможно, не менее важно прислушаться к себе и понять, что за это время изменилось в нас самих.Два года — большой срок, и мы за ежедневными заботами и волнениями не заметили, что день за днем, шаг за шагом мы стали другими и другой стала наша страна.Мы как-то вдруг четко и ясно поняли, что мирное будущее наших детей — это не данность, не подарок, не гарантия и не норма. За это нужно бороться, за это нужно сражаться, если надо — до последней капли крови.К нам пришло немного виноватое осознание, что наша армия — это не просто марширующие люди в погонах и пушки, которые атакуют наше масло. Мы до сердечной боли поняли, что наши воины, наши солдаты — это мы сами, это наша плоть, это наша кровь, которая льется из нас, когда ранят одного из наших сыновей, мужей, братьев и отцов.Гордиться своей армией, нашими героическими солдатами стало нормой, а хулить их — диким, невероятным кощунством и позором, от которого хочется отшатнуться, как от проказы. Уже не поднимаются в ироничном изломе брови, когда человек просто подходит к солдату на улице, чтобы пожать руку — вместо этого хочется сделать то же самое.Помощь фронту — без приказа и разнарядок, по зову души — стала частью ежедневной жизни сотен тысяч людей, которым все равно, что их не покажут по телевизору. Без громких слов эти люди помогают приближать нашу общую победу, потому что она — одна на всех.Мы каким-то шестым чувством наконец ощутили, что мировое зло существует, оно физически реально, часто персонифицировано и направлено конкретно на нас — и молитвы наших матерей оказались не менее важной защитой, чем самая крепкая броня.Наше зрение вдруг приобрело свойство рентгеновских лучей, а сердце работает не хуже МРТ: за очень короткий срок с людей слетело все лишнее, и теперь мы почти мгновенно можем отличить своих от чужих и понять, что у них на самом деле внутри.Наши чувства обострились, и мы стали нетерпимее к неправде и несправедливости и более восприимчивыми к чужой беде и боли.Физики, геометры и географы будут возражать, но за два года СВО граждане России, все те, кто осознанно или инстинктивно сделал для себя выбор быть со своей страной и народом до конца, — стали ближе друг к другу. Исчезли многие условности и барьеры, и мы осторожно привыкаем к этому ранее непривычному и теплому чувству общности.Незаметно для нас за два года слова "родина", "отчизна", "долг", "честь", "героизм", "самопожертвование" и "подвиг" скинули с себя затхлые корки словарей-фолиантов, и мы научились заново понимать их истинный смысл.Мы как будто все стали мудрее и старше. Стало понятно, что победы не случаются просто по приказу, и, если надо, мы будем приближать победу, сколько бы времени на это ни потребовалось. Пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков сказал, что Специальная военная операция начиналась против Украины, а позднее "приняла форму войны против коллективного Запада", поэтому она может идти дольше планируемого. Мы не участвуем в забеге на время. Наши ставки выше. Наша ставка — наша страна и наше будущее.Совершенно незаметно изменилось наше отношение ко всему, связанному с Великой Отечественной войной. Куда-то делись, куда-то растворились красногалстучные штампы и запах старых газет, и оказалось, что подвиг наших дедов и прадедов находится на расстоянии вытянутой руки, в которую они хотят передать нам через годы что-то очень важное и вечно живое. А мы, в свою очередь, очень хотим сказать этим серым ожившим портретам: "Мы вас не предали и не подвели".С начала СВО прошло два года. И всего лишь за эти два года, за эти целых два года заново родилась наша страна, а вместе с ней — и мы.Владимир Владимирович Путин на днях сказал: "Сегодня мы переживаем особенное время. Это новизна заключается в том, что мы выходим на совершенно другой уровень стоящих перед нами задач. <…> Страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, уверенной в себе. Это время России".И, наверное, это — главный итог.

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920761763.html

https://ria.ru/20240223/manevr-1929111816.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926291692.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928821070.html

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аналитика, россия, украина, дмитрий песков, сво, вооруженные силы рф