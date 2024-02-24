https://ria.ru/20240224/ssha-1929314304.html

Экс-чиновник Пентагона напомнил об американской концепции "одной войны"

Экс-чиновник Пентагона напомнил об американской концепции "одной войны" - РИА Новости, 24.02.2024

Экс-чиновник Пентагона напомнил об американской концепции "одной войны"

США на фоне растущего числа военных угроз по всему миру готовы к возможной войне лишь с одним противником, при этом встает вопрос, подрывает ли финансирование... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T20:59

2024-02-24T20:59

2024-02-24T21:02

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сша

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израиль

министерство обороны сша

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США на фоне растущего числа военных угроз по всему миру готовы к возможной войне лишь с одним противником, при этом встает вопрос, подрывает ли финансирование Украины и Израиля способность Вашингтона к боевым действиям в Азии, рассказал в интервью изданию Nikkei Asia бывший чиновник Пентагона Джим Митер, один из ключевых авторов Стратегии национальной обороны США 2018 года. Митер рассказал, что в 2018 году в Пентагоне произошел малообсуждаемый сдвиг в сторону концепции "одной войны" и сдерживанию агрессии в других точках мира, вместо прежней дорогостоящей готовности воевать с двумя крупными противниками одновременно. "Это был сдвиг, потому что он поставил во главу угла способность американских вооруженных сил победить Китай или Россию в одной войне, а не способность победить двух региональных противников одновременно", - рассказал Митер изданию. По его словам, в этих условиях встает вопрос, подрывает ли материальная поддержка, предоставляемая Украине и Израилю сегодня, способность американских сил реагировать на "китайскую или северокорейскую агрессию в будущем". При этом возврат к модели "двух войн", по мнению аналитиков, беседовавшим с журналистами издания, будет очень дорогостоящим, и потребует значительного увеличения финансирования Пентагона которое, вероятно, окажется "непосильными". "Сама подготовка и финансирование войны США с Китаем истощит ресурсы США... Военные столкнулись с кадровым кризисом, и неясно, смогут ли они собрать достаточно личного состава для ведения двух войн одновременно без мобилизации, что политически непопулярно", - приводит издание слова одного из американских аналитиков.

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html

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украина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, израиль, министерство обороны сша