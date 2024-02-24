https://ria.ru/20240224/ssha-1929314304.html
Экс-чиновник Пентагона напомнил об американской концепции "одной войны"
Экс-чиновник Пентагона напомнил об американской концепции "одной войны" - РИА Новости, 24.02.2024
Экс-чиновник Пентагона напомнил об американской концепции "одной войны"
США на фоне растущего числа военных угроз по всему миру готовы к возможной войне лишь с одним противником, при этом встает вопрос, подрывает ли финансирование... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T20:59
2024-02-24T20:59
2024-02-24T21:02
в мире
сша
украина
израиль
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США на фоне растущего числа военных угроз по всему миру готовы к возможной войне лишь с одним противником, при этом встает вопрос, подрывает ли финансирование Украины и Израиля способность Вашингтона к боевым действиям в Азии, рассказал в интервью изданию Nikkei Asia бывший чиновник Пентагона Джим Митер, один из ключевых авторов Стратегии национальной обороны США 2018 года. Митер рассказал, что в 2018 году в Пентагоне произошел малообсуждаемый сдвиг в сторону концепции "одной войны" и сдерживанию агрессии в других точках мира, вместо прежней дорогостоящей готовности воевать с двумя крупными противниками одновременно. "Это был сдвиг, потому что он поставил во главу угла способность американских вооруженных сил победить Китай или Россию в одной войне, а не способность победить двух региональных противников одновременно", - рассказал Митер изданию. По его словам, в этих условиях встает вопрос, подрывает ли материальная поддержка, предоставляемая Украине и Израилю сегодня, способность американских сил реагировать на "китайскую или северокорейскую агрессию в будущем". При этом возврат к модели "двух войн", по мнению аналитиков, беседовавшим с журналистами издания, будет очень дорогостоящим, и потребует значительного увеличения финансирования Пентагона которое, вероятно, окажется "непосильными". "Сама подготовка и финансирование войны США с Китаем истощит ресурсы США... Военные столкнулись с кадровым кризисом, и неясно, смогут ли они собрать достаточно личного состава для ведения двух войн одновременно без мобилизации, что политически непопулярно", - приводит издание слова одного из американских аналитиков.
https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html
https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html
сша
украина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_1d4274861c3090d15a1c8f441cf36444.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, израиль, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Израиль, Министерство обороны США
Экс-чиновник Пентагона напомнил об американской концепции "одной войны"
Nikkei Asia: Джим Митер заявил, что для США непосильно вести войну на два фронта
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
США на фоне растущего числа военных угроз по всему миру готовы к возможной войне лишь с одним противником, при этом встает вопрос, подрывает ли финансирование Украины и Израиля способность Вашингтона к боевым действиям в Азии, рассказал в интервью изданию Nikkei Asia
бывший чиновник Пентагона Джим Митер, один из ключевых авторов Стратегии национальной обороны США 2018 года.
Митер рассказал, что в 2018 году в Пентагоне произошел малообсуждаемый сдвиг в сторону концепции "одной войны" и сдерживанию агрессии в других точках мира, вместо прежней дорогостоящей готовности воевать с двумя крупными противниками одновременно.
Запад получил ответ на вопрос "хотят ли русские войны"
"Это был сдвиг, потому что он поставил во главу угла способность американских вооруженных сил победить Китай
или Россию
в одной войне, а не способность победить двух региональных противников одновременно", - рассказал Митер изданию.
По его словам, в этих условиях встает вопрос, подрывает ли материальная поддержка, предоставляемая Украине и Израилю сегодня, способность американских сил реагировать на "китайскую или северокорейскую агрессию в будущем".
При этом возврат к модели "двух войн", по мнению аналитиков, беседовавшим с журналистами издания, будет очень дорогостоящим, и потребует значительного увеличения финансирования Пентагона которое, вероятно, окажется "непосильными".
"Сама подготовка и финансирование войны США с Китаем истощит ресурсы США... Военные столкнулись с кадровым кризисом, и неясно, смогут ли они собрать достаточно личного состава для ведения двух войн одновременно без мобилизации, что политически непопулярно", - приводит издание слова одного из американских аналитиков.
В Штатах вырабатывают план капитуляции