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Экс-чиновник Пентагона напомнил об американской концепции "одной войны" - РИА Новости, 24.02.2024
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20:59 24.02.2024 (обновлено: 21:02 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/ssha-1929314304.html
Экс-чиновник Пентагона напомнил об американской концепции "одной войны"
Экс-чиновник Пентагона напомнил об американской концепции "одной войны" - РИА Новости, 24.02.2024
Экс-чиновник Пентагона напомнил об американской концепции "одной войны"
США на фоне растущего числа военных угроз по всему миру готовы к возможной войне лишь с одним противником, при этом встает вопрос, подрывает ли финансирование... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T20:59
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США на фоне растущего числа военных угроз по всему миру готовы к возможной войне лишь с одним противником, при этом встает вопрос, подрывает ли финансирование Украины и Израиля способность Вашингтона к боевым действиям в Азии, рассказал в интервью изданию Nikkei Asia бывший чиновник Пентагона Джим Митер, один из ключевых авторов Стратегии национальной обороны США 2018 года. Митер рассказал, что в 2018 году в Пентагоне произошел малообсуждаемый сдвиг в сторону концепции "одной войны" и сдерживанию агрессии в других точках мира, вместо прежней дорогостоящей готовности воевать с двумя крупными противниками одновременно. "Это был сдвиг, потому что он поставил во главу угла способность американских вооруженных сил победить Китай или Россию в одной войне, а не способность победить двух региональных противников одновременно", - рассказал Митер изданию. По его словам, в этих условиях встает вопрос, подрывает ли материальная поддержка, предоставляемая Украине и Израилю сегодня, способность американских сил реагировать на "китайскую или северокорейскую агрессию в будущем". При этом возврат к модели "двух войн", по мнению аналитиков, беседовавшим с журналистами издания, будет очень дорогостоящим, и потребует значительного увеличения финансирования Пентагона которое, вероятно, окажется "непосильными". "Сама подготовка и финансирование войны США с Китаем истощит ресурсы США... Военные столкнулись с кадровым кризисом, и неясно, смогут ли они собрать достаточно личного состава для ведения двух войн одновременно без мобилизации, что политически непопулярно", - приводит издание слова одного из американских аналитиков.
https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html
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в мире, сша, украина, израиль, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Израиль, Министерство обороны США
Экс-чиновник Пентагона напомнил об американской концепции "одной войны"

Nikkei Asia: Джим Митер заявил, что для США непосильно вести войну на два фронта

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США на фоне растущего числа военных угроз по всему миру готовы к возможной войне лишь с одним противником, при этом встает вопрос, подрывает ли финансирование Украины и Израиля способность Вашингтона к боевым действиям в Азии, рассказал в интервью изданию Nikkei Asia бывший чиновник Пентагона Джим Митер, один из ключевых авторов Стратегии национальной обороны США 2018 года.
Митер рассказал, что в 2018 году в Пентагоне произошел малообсуждаемый сдвиг в сторону концепции "одной войны" и сдерживанию агрессии в других точках мира, вместо прежней дорогостоящей готовности воевать с двумя крупными противниками одновременно.
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"Это был сдвиг, потому что он поставил во главу угла способность американских вооруженных сил победить Китай или Россию в одной войне, а не способность победить двух региональных противников одновременно", - рассказал Митер изданию.
По его словам, в этих условиях встает вопрос, подрывает ли материальная поддержка, предоставляемая Украине и Израилю сегодня, способность американских сил реагировать на "китайскую или северокорейскую агрессию в будущем".
При этом возврат к модели "двух войн", по мнению аналитиков, беседовавшим с журналистами издания, будет очень дорогостоящим, и потребует значительного увеличения финансирования Пентагона которое, вероятно, окажется "непосильными".
"Сама подготовка и финансирование войны США с Китаем истощит ресурсы США... Военные столкнулись с кадровым кризисом, и неясно, смогут ли они собрать достаточно личного состава для ведения двух войн одновременно без мобилизации, что политически непопулярно", - приводит издание слова одного из американских аналитиков.
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