https://ria.ru/20240224/ssha-1929274695.html

США не заинтересованы в мире на Украине, считает посол в Турции

США не заинтересованы в мире на Украине, считает посол в Турции - РИА Новости, 24.02.2024

США не заинтересованы в мире на Украине, считает посол в Турции

США и их европейские союзники не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине, раздаются голоса в пользу дальнейшей эскалации, заявил посол РФ в Турции... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T14:26

2024-02-24T14:26

2024-02-24T14:26

в мире

россия

украина

киев

алексей ерхов

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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. США и их европейские союзники не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине, раздаются голоса в пользу дальнейшей эскалации, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью телеканалу гостелеканалу TRT. "Чисто технически, для прекращения любого конфликта требуются переговоры, но вот именно переговоров не хотят в Киеве, делая ставку на "стратегическое поражение" России на поле боя, и, кстати, любые переговоры с Россией попросту запрещены указом Зеленского. Во всяком случае, мяч не на нашей стороне", - заявил посол. По его словам, "если уж совсем откровенно, при всем уважении к суверенитету Украины, едва ли можно всерьёз говорить о внешнеполитической самостоятельности её нынешнего руководства, которому с Запада прямо диктуют, что и как делать". "Между тем, со стороны США и их главных европейских союзников в настоящее время не просматривается ни малейшей заинтересованности в справедливом мирном урегулировании. Наоборот, раздаются голоса в пользу дальнейшей эскалации, вплоть до призывов бомбить Крым", - подчеркнул дипломат. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240224/ukraina-1929235254.html

https://ria.ru/20240223/genassambleya-1929216151.html

россия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, киев, алексей ерхов