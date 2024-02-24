Рейтинг@Mail.ru
США не заинтересованы в мире на Украине, считает посол в Турции - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/ssha-1929274695.html
США не заинтересованы в мире на Украине, считает посол в Турции
США не заинтересованы в мире на Украине, считает посол в Турции - РИА Новости, 24.02.2024
США не заинтересованы в мире на Украине, считает посол в Турции
США и их европейские союзники не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине, раздаются голоса в пользу дальнейшей эскалации, заявил посол РФ в Турции... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:26
2024-02-24T14:26
в мире
россия
украина
киев
алексей ерхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922909854_0:101:3281:1947_1920x0_80_0_0_fc677971dadba105c224dfc928345acb.jpg
АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. США и их европейские союзники не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине, раздаются голоса в пользу дальнейшей эскалации, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью телеканалу гостелеканалу TRT. "Чисто технически, для прекращения любого конфликта требуются переговоры, но вот именно переговоров не хотят в Киеве, делая ставку на "стратегическое поражение" России на поле боя, и, кстати, любые переговоры с Россией попросту запрещены указом Зеленского. Во всяком случае, мяч не на нашей стороне", - заявил посол. По его словам, "если уж совсем откровенно, при всем уважении к суверенитету Украины, едва ли можно всерьёз говорить о внешнеполитической самостоятельности её нынешнего руководства, которому с Запада прямо диктуют, что и как делать". "Между тем, со стороны США и их главных европейских союзников в настоящее время не просматривается ни малейшей заинтересованности в справедливом мирном урегулировании. Наоборот, раздаются голоса в пользу дальнейшей эскалации, вплоть до призывов бомбить Крым", - подчеркнул дипломат. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240224/ukraina-1929235254.html
https://ria.ru/20240223/genassambleya-1929216151.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922909854_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_173ecb6da1f28df44d922d389f056174.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, алексей ерхов
В мире, Россия, Украина, Киев, Алексей Ерхов
США не заинтересованы в мире на Украине, считает посол в Турции

Посол Ерхов: США и их союзники не заинтересованы в мире на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США
Флаг на здании посольства США - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг на здании посольства США. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. США и их европейские союзники не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине, раздаются голоса в пользу дальнейшей эскалации, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью телеканалу гостелеканалу TRT.
"Чисто технически, для прекращения любого конфликта требуются переговоры, но вот именно переговоров не хотят в Киеве, делая ставку на "стратегическое поражение" России на поле боя, и, кстати, любые переговоры с Россией попросту запрещены указом Зеленского. Во всяком случае, мяч не на нашей стороне", - заявил посол.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
"Совсем сумасшедшие": поляки опешили из-за поведения Украины
05:51
По его словам, "если уж совсем откровенно, при всем уважении к суверенитету Украины, едва ли можно всерьёз говорить о внешнеполитической самостоятельности её нынешнего руководства, которому с Запада прямо диктуют, что и как делать".
"Между тем, со стороны США и их главных европейских союзников в настоящее время не просматривается ни малейшей заинтересованности в справедливом мирном урегулировании. Наоборот, раздаются голоса в пользу дальнейшей эскалации, вплоть до призывов бомбить Крым", - подчеркнул дипломат.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
В Генассамблее ООН изменили взгляд на "справедливый мир" Украины, пишут СМИ
Вчера, 21:54
 
В миреРоссияУкраинаКиевАлексей Ерхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала