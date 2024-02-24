https://ria.ru/20240224/ssha-1929229810.html

Экс-чиновник Госдепа назвал безумием новые санкции США против России

Экс-чиновник Госдепа назвал безумием новые санкции США против России - РИА Новости, 24.02.2024

Экс-чиновник Госдепа назвал безумием новые санкции США против России

Американские власти, вводя все новые санкции против России, повторяют одни и те же действия в надежде получить новый результат, демонстрируя тем самым признаки... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T02:00

2024-02-24T02:00

2024-02-24T11:13

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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Американские власти, вводя все новые санкции против России, повторяют одни и те же действия в надежде получить новый результат, демонстрируя тем самым признаки безумия, заявил РИА Новости бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден."Какое определение у безумия? Делать одно и то же снова и снова и ожидать другого результата. Это именно оно", — прокомментировал он новый пакет санкций США против России.Карден также назвал действия американской администрации "позерством" и добавил, что введение санкций против Москвы в связи со смертью Алексея Навального не является делом США, поскольку тот был российским гражданином.Ранее, в пятницу, Минфин, Минторг и Госдеп США объявили о введении масштабных санкций против России, которые были приурочены к двухлетию российской спецоперации на Украине и смерти Алексея Навального. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран. В России неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240224/sanktsii-1929227154.html

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в мире, владимир путин, сша, украина, россия