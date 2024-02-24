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Опрос показал, сколько процентов россиян считают спецоперацию успешной - РИА Новости, 24.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/spetsoperatsiya-1929279040.html
Опрос показал, сколько процентов россиян считают спецоперацию успешной
Опрос показал, сколько процентов россиян считают спецоперацию успешной - РИА Новости, 24.02.2024
Опрос показал, сколько процентов россиян считают спецоперацию успешной
Больше половины россиян считает, что специальная военная операция для России проходит успешно, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T15:02
2024-02-24T15:02
специальная военная операция на украине
общество
россия
вциом
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Больше половины россиян считает, что специальная военная операция для России проходит успешно, следует из результатов опроса ВЦИОМ. На вопрос, военная операция для российских войск проходит скорее успешно или скорее не успешно, 65% ответили скорее успешно, 15% - скорее не успешно, затруднились с ответом - 20%. Решение провести специальную военную операцию России в Украине поддерживают 68% россиян, 19% скорее не поддерживают, 13% затруднились с ответом. Согласно данным центра, 43% россиян считают, что главная цель проведения СВО - защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории, 20% сообщили, что Россия хочет защитить население ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, 15% - что РФ прежде всего стремится изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов, 6% полагают, что цель - присоединить Украину к России.С мнением, что каждый россиянин должен вносить посильный вклад в успешное завершение СВО, согласны 72% опрошенных, скорее не согласны - 19%, затруднились с ответом - 9%.В том, что сейчас россиянам следует жить по принципу "всё для фронта, всё для победы", уверены 64% россиян, 28% не согласны с этим суждением, 8% затруднились с ответом.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 19 февраля 2024 года. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
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общество, россия, вциом, украина
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, ВЦИОМ, Украина
Опрос показал, сколько процентов россиян считают спецоперацию успешной

ВЦИОМ: 65 процентов россиян считают, что спецоперация проходит успешно

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ переносят снаряд для РСЗО БМ-21 "Град"
Военнослужащие ВС РФ переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ переносят снаряд для РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Больше половины россиян считает, что специальная военная операция для России проходит успешно, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
На вопрос, военная операция для российских войск проходит скорее успешно или скорее не успешно, 65% ответили скорее успешно, 15% - скорее не успешно, затруднились с ответом - 20%.
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Решение провести специальную военную операцию России в Украине поддерживают 68% россиян, 19% скорее не поддерживают, 13% затруднились с ответом.
Согласно данным центра, 43% россиян считают, что главная цель проведения СВО - защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории, 20% сообщили, что Россия хочет защитить население ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, 15% - что РФ прежде всего стремится изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов, 6% полагают, что цель - присоединить Украину к России.
С мнением, что каждый россиянин должен вносить посильный вклад в успешное завершение СВО, согласны 72% опрошенных, скорее не согласны - 19%, затруднились с ответом - 9%.
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В том, что сейчас россиянам следует жить по принципу "всё для фронта, всё для победы", уверены 64% россиян, 28% не согласны с этим суждением, 8% затруднились с ответом.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 19 февраля 2024 года. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
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Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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