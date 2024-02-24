https://ria.ru/20240224/spetsoperatsiya-1929142067.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.02.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.02.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T17:19

2024-02-24T17:19

2024-02-24T17:20

инфографика

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спецоперация

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 24 февраля 2024 годаЗа минувшие сутки российские войска отразили семь контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах, уничтожен склад боеприпасов. Средства ПВО сбили два самолета МиГ-29, перехватили авиабомбу JDAM, два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 92 беспилотника.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 574 самолета, 267 вертолетов, 13315 беспилотников, 473 зенитных ракетных комплекса, 1223 реактивные системы залпового огня, 15207 танков и других бронемашин, 8152 орудия полевой артиллерии и 19030 единиц автомобильной техники.

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