ФОМС и Росздравнадзор подписали соглашение о взаимодействии
© Фото : пресс-служба Росздравнадзора ФОМС и Росздравнадзор подписали соглашение о взаимодействии на выставке "Россия"
© Фото : пресс-служба Росздравнадзора
ФОМС и Росздравнадзор подписали соглашение о взаимодействии на выставке "Россия"
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова подписали соглашение о партнерстве, которое поспособствует улучшению качества и доступности медицинской помощи, сообщили в ФОМС.
Соглашение было подписано на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках дня "Здоровья".
В рамках сотрудничества будет осуществляться обмен сведениями о результатах контрольно-экспертных мероприятий, проведенных в медицинских организациях. В частности, мероприятий в рамках осуществления контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи территориальными фондами обязательного медицинского страхования и страховыми медицинскими организациями, а также контрольно-надзорных мероприятий территориальными органами Росздравнадзора, говорится в сообщении.
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"Подписывая данное соглашение, мы, в первую очередь, руководствовались интересами застрахованных лиц и соблюдением их прав на получение качественной медицинской помощи. Такое взаимодействие между нашими организациями позволит эффективно контролировать доступность и качество оказанной медицинской помощи застрахованным лицам в сфере ОМС и оперативно принимать управленческие решения по устранению допущенных нарушений медицинскими организациями", – отметил Баланин, слова которого приводятся в сообщении.
Полученные данные, сформированные на основе единого поэтапного механизма проведения контроля с объединением сферы интересов ФОМС и Росздравнадзора, станут информационной основой для формирования единого подхода контроля и проведения экспертных мероприятий, добавили в фонде.