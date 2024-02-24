Рейтинг@Mail.ru
ФОМС и Росздравнадзор подписали соглашение о взаимодействии - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/soglashenie-1929276826.html
ФОМС и Росздравнадзор подписали соглашение о взаимодействии
ФОМС и Росздравнадзор подписали соглашение о взаимодействии - РИА Новости, 24.02.2024
ФОМС и Росздравнадзор подписали соглашение о взаимодействии
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:44
2024-02-24T14:44
общество
здоровье - общество
илья баланин
алла самойлова
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929276475_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_54444afe76b2e329e04bb587af95999b.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова подписали соглашение о партнерстве, которое поспособствует улучшению качества и доступности медицинской помощи, сообщили в ФОМС. Соглашение было подписано на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках дня "Здоровья". В рамках сотрудничества будет осуществляться обмен сведениями о результатах контрольно-экспертных мероприятий, проведенных в медицинских организациях. В частности, мероприятий в рамках осуществления контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи территориальными фондами обязательного медицинского страхования и страховыми медицинскими организациями, а также контрольно-надзорных мероприятий территориальными органами Росздравнадзора, говорится в сообщении. "Подписывая данное соглашение, мы, в первую очередь, руководствовались интересами застрахованных лиц и соблюдением их прав на получение качественной медицинской помощи. Такое взаимодействие между нашими организациями позволит эффективно контролировать доступность и качество оказанной медицинской помощи застрахованным лицам в сфере ОМС и оперативно принимать управленческие решения по устранению допущенных нарушений медицинскими организациями", – отметил Баланин, слова которого приводятся в сообщении. Полученные данные, сформированные на основе единого поэтапного механизма проведения контроля с объединением сферы интересов ФОМС и Росздравнадзора, станут информационной основой для формирования единого подхода контроля и проведения экспертных мероприятий, добавили в фонде.
https://ria.ru/20240207/soglashenie-1925717356.html
https://ria.ru/20240220/medprofili-1928424257.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929276475_139:0:1174:776_1920x0_80_0_0_6bf1ae2719d050965f31f297d05ed48c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, илья баланин, алла самойлова, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Илья Баланин, Алла Самойлова, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

ФОМС и Росздравнадзор подписали соглашение о взаимодействии

© Фото : пресс-служба Росздравнадзора ФОМС и Росздравнадзор подписали соглашение о взаимодействии на выставке "Россия"
ФОМС и Росздравнадзор подписали соглашение о взаимодействии на выставке Россия - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Фото : пресс-служба Росздравнадзора
ФОМС и Росздравнадзор подписали соглашение о взаимодействии на выставке "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова подписали соглашение о партнерстве, которое поспособствует улучшению качества и доступности медицинской помощи, сообщили в ФОМС.
Соглашение было подписано на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках дня "Здоровья".
ФОМС и Фонд Круг добра подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
ФОМС и Фонд "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве
7 февраля, 12:00
В рамках сотрудничества будет осуществляться обмен сведениями о результатах контрольно-экспертных мероприятий, проведенных в медицинских организациях. В частности, мероприятий в рамках осуществления контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи территориальными фондами обязательного медицинского страхования и страховыми медицинскими организациями, а также контрольно-надзорных мероприятий территориальными органами Росздравнадзора, говорится в сообщении.
«
"Подписывая данное соглашение, мы, в первую очередь, руководствовались интересами застрахованных лиц и соблюдением их прав на получение качественной медицинской помощи. Такое взаимодействие между нашими организациями позволит эффективно контролировать доступность и качество оказанной медицинской помощи застрахованным лицам в сфере ОМС и оперативно принимать управленческие решения по устранению допущенных нарушений медицинскими организациями", – отметил Баланин, слова которого приводятся в сообщении.
Полученные данные, сформированные на основе единого поэтапного механизма проведения контроля с объединением сферы интересов ФОМС и Росздравнадзора, станут информационной основой для формирования единого подхода контроля и проведения экспертных мероприятий, добавили в фонде.
Пациент записывается на прием к врачу - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Для всех россиян, имеющих ОМС, создали цифровые медпрофили
20 февраля, 12:26
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоИлья БаланинАлла СамойловаФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала