https://ria.ru/20240224/soglashenie-1929276826.html

ФОМС и Росздравнадзор подписали соглашение о взаимодействии

ФОМС и Росздравнадзор подписали соглашение о взаимодействии - РИА Новости, 24.02.2024

ФОМС и Росздравнадзор подписали соглашение о взаимодействии

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T14:44

2024-02-24T14:44

2024-02-24T14:44

общество

здоровье - общество

илья баланин

алла самойлова

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова подписали соглашение о партнерстве, которое поспособствует улучшению качества и доступности медицинской помощи, сообщили в ФОМС. Соглашение было подписано на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках дня "Здоровья". В рамках сотрудничества будет осуществляться обмен сведениями о результатах контрольно-экспертных мероприятий, проведенных в медицинских организациях. В частности, мероприятий в рамках осуществления контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи территориальными фондами обязательного медицинского страхования и страховыми медицинскими организациями, а также контрольно-надзорных мероприятий территориальными органами Росздравнадзора, говорится в сообщении. "Подписывая данное соглашение, мы, в первую очередь, руководствовались интересами застрахованных лиц и соблюдением их прав на получение качественной медицинской помощи. Такое взаимодействие между нашими организациями позволит эффективно контролировать доступность и качество оказанной медицинской помощи застрахованным лицам в сфере ОМС и оперативно принимать управленческие решения по устранению допущенных нарушений медицинскими организациями", – отметил Баланин, слова которого приводятся в сообщении. Полученные данные, сформированные на основе единого поэтапного механизма проведения контроля с объединением сферы интересов ФОМС и Росздравнадзора, станут информационной основой для формирования единого подхода контроля и проведения экспертных мероприятий, добавили в фонде.

https://ria.ru/20240207/soglashenie-1925717356.html

https://ria.ru/20240220/medprofili-1928424257.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, илья баланин, алла самойлова, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)