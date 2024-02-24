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Запад не может указывать странам СНГ, как проводить выборы, заявил генсек - РИА Новости, 24.02.2024
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12:57 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/sng-1929264503.html
Запад не может указывать странам СНГ, как проводить выборы, заявил генсек
Запад не может указывать странам СНГ, как проводить выборы, заявил генсек - РИА Новости, 24.02.2024
Запад не может указывать странам СНГ, как проводить выборы, заявил генсек
У западных стран нет морального права указывать странам СНГ, как проводить выборы, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T12:57
2024-02-24T12:57
в мире
белоруссия
сергей лебедев
снг
шос
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МИНСК, 24 фев - РИА Новости. У западных стран нет морального права указывать странам СНГ, как проводить выборы, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. "Эти западные наблюдатели, проповедники демократии, никакого морального права не имеют нам навязывать свои правила, выдавать какие-то рекомендации по организации выборов", - сказал Лебедев на пресс-подходе по итогам встречи с замгенсека ШОС Нурланом Ермекбаевым, посвященной парламентским выборам в Белоруссии. Он подчеркнул, что лидеры стран СНГ, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, правильно говорят о том, что государства СНГ проводят выборы в интересах своей государственности и "для себя". В Белоруссии впервые запланировано проведение выборов в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов в единый день голосования - 25 февраля 2024 года. Во вторник началось досрочное голосование, которое продлится по 24 февраля включительно.
https://ria.ru/20240222/lavrov-1929058754.html
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в мире, белоруссия, сергей лебедев, снг, шос, нурлан ермекбаев, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Сергей Лебедев, СНГ, ШОС, Нурлан Ермекбаев, Александр Лукашенко
Запад не может указывать странам СНГ, как проводить выборы, заявил генсек

Генсек СНГ: у Запада нет морального права указывать, как проводить выборы

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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МИНСК, 24 фев - РИА Новости. У западных стран нет морального права указывать странам СНГ, как проводить выборы, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"Эти западные наблюдатели, проповедники демократии, никакого морального права не имеют нам навязывать свои правила, выдавать какие-то рекомендации по организации выборов", - сказал Лебедев на пресс-подходе по итогам встречи с замгенсека ШОС Нурланом Ермекбаевым, посвященной парламентским выборам в Белоруссии.
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Он подчеркнул, что лидеры стран СНГ, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, правильно говорят о том, что государства СНГ проводят выборы в интересах своей государственности и "для себя".
В Белоруссии впервые запланировано проведение выборов в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов в единый день голосования - 25 февраля 2024 года. Во вторник началось досрочное голосование, которое продлится по 24 февраля включительно.
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В миреБелоруссияСергей ЛебедевСНГШОСНурлан ЕрмекбаевАлександр Лукашенко
 
 
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