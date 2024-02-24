https://ria.ru/20240224/sng-1929264503.html

Запад не может указывать странам СНГ, как проводить выборы, заявил генсек

Запад не может указывать странам СНГ, как проводить выборы, заявил генсек - РИА Новости, 24.02.2024

Запад не может указывать странам СНГ, как проводить выборы, заявил генсек

У западных стран нет морального права указывать странам СНГ, как проводить выборы, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T12:57

2024-02-24T12:57

2024-02-24T12:57

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белоруссия

сергей лебедев

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МИНСК, 24 фев - РИА Новости. У западных стран нет морального права указывать странам СНГ, как проводить выборы, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. "Эти западные наблюдатели, проповедники демократии, никакого морального права не имеют нам навязывать свои правила, выдавать какие-то рекомендации по организации выборов", - сказал Лебедев на пресс-подходе по итогам встречи с замгенсека ШОС Нурланом Ермекбаевым, посвященной парламентским выборам в Белоруссии. Он подчеркнул, что лидеры стран СНГ, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, правильно говорят о том, что государства СНГ проводят выборы в интересах своей государственности и "для себя". В Белоруссии впервые запланировано проведение выборов в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов в единый день голосования - 25 февраля 2024 года. Во вторник началось досрочное голосование, которое продлится по 24 февраля включительно.

https://ria.ru/20240222/lavrov-1929058754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, сергей лебедев, снг, шос, нурлан ермекбаев, александр лукашенко