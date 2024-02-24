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МИД Украины заявил о планах ЕС поставить Киеву 170 тысяч снарядов в марте - РИА Новости, 24.02.2024
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17:45 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/snaryady-1929295217.html
МИД Украины заявил о планах ЕС поставить Киеву 170 тысяч снарядов в марте
МИД Украины заявил о планах ЕС поставить Киеву 170 тысяч снарядов в марте - РИА Новости, 24.02.2024
МИД Украины заявил о планах ЕС поставить Киеву 170 тысяч снарядов в марте
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз планирует поставить Киеву 170 тысяч артиллерийских снарядов к концу марта. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T17:45
2024-02-24T17:45
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз планирует поставить Киеву 170 тысяч артиллерийских снарядов к концу марта. В пятницу, 23 февраля, на брифинге с премьером Дании Метте Фредериксен во Львове Владимир Зеленский заявил, что за последний год во время "контрнаступления" Украины с поставками западного вооружения "не все пошло так как должно было, не все поставки осуществлены вовремя и не все поставки осуществлены в обещанных объемах". "К концу марта Евросоюз планирует поставить почти 170 тысяч снарядов и работает над увеличением объемов поставок", - написал Кулеба в соцсети Х. Ранее Кулеба призвал ЕС увеличить поставки артиллерийских снарядов на Украину и направить все имеющееся европейское производство на нужды украинского фронта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240224/vagenknekht-1929261905.html
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в мире, украина, россия, киев, метте фредериксен, дмитрий кулеба, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Киев, Метте Фредериксен, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
МИД Украины заявил о планах ЕС поставить Киеву 170 тысяч снарядов в марте

МИД Украины заявил о планах ЕС поставить Киеву 170 тысяч снарядов к концу марта

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз планирует поставить Киеву 170 тысяч артиллерийских снарядов к концу марта.
В пятницу, 23 февраля, на брифинге с премьером Дании Метте Фредериксен во Львове Владимир Зеленский заявил, что за последний год во время "контрнаступления" Украины с поставками западного вооружения "не все пошло так как должно было, не все поставки осуществлены вовремя и не все поставки осуществлены в обещанных объемах".
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"К концу марта Евросоюз планирует поставить почти 170 тысяч снарядов и работает над увеличением объемов поставок", - написал Кулеба в соцсети Х.
Ранее Кулеба призвал ЕС увеличить поставки артиллерийских снарядов на Украину и направить все имеющееся европейское производство на нужды украинского фронта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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