https://ria.ru/20240224/snaryady-1929295217.html

МИД Украины заявил о планах ЕС поставить Киеву 170 тысяч снарядов в марте

МИД Украины заявил о планах ЕС поставить Киеву 170 тысяч снарядов в марте - РИА Новости, 24.02.2024

МИД Украины заявил о планах ЕС поставить Киеву 170 тысяч снарядов в марте

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз планирует поставить Киеву 170 тысяч артиллерийских снарядов к концу марта. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T17:45

2024-02-24T17:45

2024-02-24T17:45

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз планирует поставить Киеву 170 тысяч артиллерийских снарядов к концу марта. В пятницу, 23 февраля, на брифинге с премьером Дании Метте Фредериксен во Львове Владимир Зеленский заявил, что за последний год во время "контрнаступления" Украины с поставками западного вооружения "не все пошло так как должно было, не все поставки осуществлены вовремя и не все поставки осуществлены в обещанных объемах". "К концу марта Евросоюз планирует поставить почти 170 тысяч снарядов и работает над увеличением объемов поставок", - написал Кулеба в соцсети Х. Ранее Кулеба призвал ЕС увеличить поставки артиллерийских снарядов на Украину и направить все имеющееся европейское производство на нужды украинского фронта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240224/vagenknekht-1929261905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, киев, метте фредериксен, дмитрий кулеба, владимир зеленский, нато, евросоюз