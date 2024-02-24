МИД Украины заявил о планах ЕС поставить Киеву 170 тысяч снарядов в марте
МИД Украины заявил о планах ЕС поставить Киеву 170 тысяч снарядов к концу марта
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз планирует поставить Киеву 170 тысяч артиллерийских снарядов к концу марта.
В пятницу, 23 февраля, на брифинге с премьером Дании Метте Фредериксен во Львове Владимир Зеленский заявил, что за последний год во время "контрнаступления" Украины с поставками западного вооружения "не все пошло так как должно было, не все поставки осуществлены вовремя и не все поставки осуществлены в обещанных объемах".
"К концу марта Евросоюз планирует поставить почти 170 тысяч снарядов и работает над увеличением объемов поставок", - написал Кулеба в соцсети Х.
Ранее Кулеба призвал ЕС увеличить поставки артиллерийских снарядов на Украину и направить все имеющееся европейское производство на нужды украинского фронта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.