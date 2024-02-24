Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий призвал идти до победы в спецоперации - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:38 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/slutskiy-1929252566.html
Слуцкий призвал идти до победы в спецоперации
Слуцкий призвал идти до победы в спецоперации - РИА Новости, 24.02.2024
Слуцкий призвал идти до победы в спецоперации
Во время спецоперации "нам было и будет непросто", но это был осознанный выбор, Россия должна штурмовать и победить, написал кандидат в президенты РФ от ЛДПР,... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T10:38
2024-02-24T10:38
специальная военная операция на украине
леонид слуцкий (политик)
лдпр
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928689967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec5b043861ac0f5e9a503abc987eb5b6.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Во время спецоперации "нам было и будет непросто", но это был осознанный выбор, Россия должна штурмовать и победить, написал кандидат в президенты РФ от ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале в годовщину начала СВО. "Ровно два года назад Россия сделала решительный и, как показывает время, верный шаг. Мы подняли голову, расправили плечи и монолитным строем отправились защищать русских, Русский мир, будущее российской цивилизации. Нам было и будет не просто. Но это осознанный выбор сильной нации. С этим чувством мы должны пойти на решительный штурм. Последний, до Победы. До полной Победы русского оружия!", - сообщил парламентарий. Он добавил, что с начала СВО Россия живет в новой реальности - некоторые страны отказались от партнёрских отношений с РФ, а также уехали за границу "предатели" России. По мнению Слуцкого, научившись жить по-новому, Россия стала сильнее и сплочённее. "Наши бойцы должны с Победой вернуться домой. Скоро так и будет. День начала военных действий исторически никогда не бывает праздничным, но Победу обязательно будем отмечать. И вспомним всех, кто, не жалея себя, добывал её на фронте и в тылу", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20240221/slutskiy-1928686684.html
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928689967_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_7ed779b55cf989dc19b61bc654f0ad53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
леонид слуцкий (политик), лдпр, россия, политика
Специальная военная операция на Украине, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Россия, Политика
Слуцкий призвал идти до победы в спецоперации

Слуцкий: России было и будет непросто, но нужно идти до победы в спецоперации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий
Кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Во время спецоперации "нам было и будет непросто", но это был осознанный выбор, Россия должна штурмовать и победить, написал кандидат в президенты РФ от ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале в годовщину начала СВО.
"Ровно два года назад Россия сделала решительный и, как показывает время, верный шаг. Мы подняли голову, расправили плечи и монолитным строем отправились защищать русских, Русский мир, будущее российской цивилизации. Нам было и будет не просто. Но это осознанный выбор сильной нации. С этим чувством мы должны пойти на решительный штурм. Последний, до Победы. До полной Победы русского оружия!", - сообщил парламентарий.
Кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий выступает на презентации своей предвыборной программы в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Слуцкий представил предвыборную программу
21 февраля, 12:16
Он добавил, что с начала СВО Россия живет в новой реальности - некоторые страны отказались от партнёрских отношений с РФ, а также уехали за границу "предатели" России. По мнению Слуцкого, научившись жить по-новому, Россия стала сильнее и сплочённее.
"Наши бойцы должны с Победой вернуться домой. Скоро так и будет. День начала военных действий исторически никогда не бывает праздничным, но Победу обязательно будем отмечать. И вспомним всех, кто, не жалея себя, добывал её на фронте и в тылу", - заключил парламентарий.
Военнослужащие России на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Годовщина СВО: два года, которые изменили все и навсегда
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала