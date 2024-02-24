https://ria.ru/20240224/slutskiy-1929252566.html

Слуцкий призвал идти до победы в спецоперации

Слуцкий призвал идти до победы в спецоперации - РИА Новости, 24.02.2024

Слуцкий призвал идти до победы в спецоперации

Во время спецоперации "нам было и будет непросто", но это был осознанный выбор, Россия должна штурмовать и победить, написал кандидат в президенты РФ от ЛДПР,... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T10:38

2024-02-24T10:38

2024-02-24T10:38

специальная военная операция на украине

леонид слуцкий (политик)

лдпр

россия

политика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Во время спецоперации "нам было и будет непросто", но это был осознанный выбор, Россия должна штурмовать и победить, написал кандидат в президенты РФ от ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале в годовщину начала СВО. "Ровно два года назад Россия сделала решительный и, как показывает время, верный шаг. Мы подняли голову, расправили плечи и монолитным строем отправились защищать русских, Русский мир, будущее российской цивилизации. Нам было и будет не просто. Но это осознанный выбор сильной нации. С этим чувством мы должны пойти на решительный штурм. Последний, до Победы. До полной Победы русского оружия!", - сообщил парламентарий. Он добавил, что с начала СВО Россия живет в новой реальности - некоторые страны отказались от партнёрских отношений с РФ, а также уехали за границу "предатели" России. По мнению Слуцкого, научившись жить по-новому, Россия стала сильнее и сплочённее. "Наши бойцы должны с Победой вернуться домой. Скоро так и будет. День начала военных действий исторически никогда не бывает праздничным, но Победу обязательно будем отмечать. И вспомним всех, кто, не жалея себя, добывал её на фронте и в тылу", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240221/slutskiy-1928686684.html

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

леонид слуцкий (политик), лдпр, россия, политика