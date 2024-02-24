https://ria.ru/20240224/serkov-1929263209.html

Руководить Верховным судом временно будет Петр Серков

Руководить Верховным судом временно будет Петр Серков - РИА Новости, 24.02.2024

Руководить Верховным судом временно будет Петр Серков

Руководить Верховным судом РФ до назначения нового председателя будет 1-й заместитель председателя суда Петр Серков, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T12:42

2024-02-24T12:42

2024-02-24T14:32

россия

петр серков

вячеслав лебедев

верховный суд рф

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Руководить Верховным судом РФ до назначения нового председателя будет 1-й заместитель председателя суда Петр Серков, сообщили РИА Новости в суде.В возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ."Временным исполняющим обязанности председателя будет первый заместитель председателя суда Петр Серков", - сказали в суде, уточнив, что он будет исполнять обязанности председателя до выполнения всех процедур, необходимых для назначения нового главы суда.Высшая квалификационная коллегия судей РФ должна в ближайшее время объявить об открывшейся вакансии, тогда желающие смогут подать документы.

https://ria.ru/20240224/lebedev-1929261081.html

https://ria.ru/20240224/konkurs-1929263456.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, петр серков, вячеслав лебедев, верховный суд рф