https://ria.ru/20240224/serkov-1929263209.html
Руководить Верховным судом временно будет Петр Серков
Руководить Верховным судом временно будет Петр Серков - РИА Новости, 24.02.2024
Руководить Верховным судом временно будет Петр Серков
Руководить Верховным судом РФ до назначения нового председателя будет 1-й заместитель председателя суда Петр Серков, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T12:42
2024-02-24T12:42
2024-02-24T14:32
россия
петр серков
вячеслав лебедев
верховный суд рф
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Руководить Верховным судом РФ до назначения нового председателя будет 1-й заместитель председателя суда Петр Серков, сообщили РИА Новости в суде.В возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ."Временным исполняющим обязанности председателя будет первый заместитель председателя суда Петр Серков", - сказали в суде, уточнив, что он будет исполнять обязанности председателя до выполнения всех процедур, необходимых для назначения нового главы суда.Высшая квалификационная коллегия судей РФ должна в ближайшее время объявить об открывшейся вакансии, тогда желающие смогут подать документы.
https://ria.ru/20240224/lebedev-1929261081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, петр серков, вячеслав лебедев, верховный суд рф
Россия, Петр Серков, Вячеслав Лебедев, Верховный суд РФ
Руководить Верховным судом временно будет Петр Серков
Руководить Верховным судом до назначения нового председателя будет Петр Серков
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Руководить Верховным судом РФ до назначения нового председателя будет 1-й заместитель председателя суда Петр Серков, сообщили РИА Новости в суде.
В возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
. Он был председателем Верховного суда РСФСР
с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.
Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
"Временным исполняющим обязанности председателя будет первый заместитель председателя суда Петр Серков", - сказали в суде, уточнив, что он будет исполнять обязанности председателя до выполнения всех процедур, необходимых для назначения нового главы суда.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ должна в ближайшее время объявить об открывшейся вакансии, тогда желающие смогут подать документы.
Квалифколлегия объявит о конкурсе на место председателя Верховного суда