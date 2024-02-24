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Новые санкции против России сильно не повлияют на ее экономику, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2024
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10:01 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/sanktsii-1929249949.html
Новые санкции против России сильно не повлияют на ее экономику, пишут СМИ
Новые санкции против России сильно не повлияют на ее экономику, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2024
Новые санкции против России сильно не повлияют на ее экономику, пишут СМИ
Новые санкции, направленные против РФ, вряд ли окажут значительное негативное влияние на ее экономику, "учитывая жизнестойкость России", пишет газета Washington РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T10:01
2024-02-24T10:01
россия
сша
германия
владимир путин
экономика
санкции в отношении россии
санкции
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Новые санкции, направленные против РФ, вряд ли окажут значительное негативное влияние на ее экономику, "учитывая жизнестойкость России", пишет газета Washington Post. Ранее в пятницу минфин, минторг и госдеп США объявили о введении масштабных санкций против России. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран. "Спустя два года после того, как президент (США Джо) Байден заявил, что... российской экономике будет нанесен "сокрушительный удар", в этом году, ожидается, что (экономика – ред.) РФ будет расти более быстрыми темпами, чем США, Германии, Франции или Соединенного Королевства. Новые американские санкции, о которых было объявлено в пятницу, вряд ли изменят данную реальность, учитывая жизнестойкость России на фоне обострения столкновений на полях сражений мировой торговли и финансов", - передает издание. По мнению газеты, это стало возможно благодаря увеличению расходов на оборону, а также поиску новых покупателей и поставщиков в Азии. "Это первый геополитический кризис, в котором не принимают участие все крупные азиатские экономики. Запад больше не обладает решающей экономической силой. Индии и Китая достаточно, чтобы удержать Россию на плаву", - приводит газета слова эксперта по санкциям из Корнеллского университета Николаса Малдера. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, сша, германия, владимир путин, экономика, санкции в отношении россии, санкции
Россия, США, Германия, Владимир Путин, Экономика, Санкции в отношении России, Санкции
Новые санкции против России сильно не повлияют на ее экономику, пишут СМИ

Washington Post: новые санкции против России сильно не повлияют на ее экономику

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Новые санкции, направленные против РФ, вряд ли окажут значительное негативное влияние на ее экономику, "учитывая жизнестойкость России", пишет газета Washington Post.
Ранее в пятницу минфин, минторг и госдеп США объявили о введении масштабных санкций против России. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.
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"Спустя два года после того, как президент (США Джо) Байден заявил, что... российской экономике будет нанесен "сокрушительный удар", в этом году, ожидается, что (экономика – ред.) РФ будет расти более быстрыми темпами, чем США, Германии, Франции или Соединенного Королевства. Новые американские санкции, о которых было объявлено в пятницу, вряд ли изменят данную реальность, учитывая жизнестойкость России на фоне обострения столкновений на полях сражений мировой торговли и финансов", - передает издание.
По мнению газеты, это стало возможно благодаря увеличению расходов на оборону, а также поиску новых покупателей и поставщиков в Азии.
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"Это первый геополитический кризис, в котором не принимают участие все крупные азиатские экономики. Запад больше не обладает решающей экономической силой. Индии и Китая достаточно, чтобы удержать Россию на плаву", - приводит газета слова эксперта по санкциям из Корнеллского университета Николаса Малдера.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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