Посольство КНР обвинило США в запугивании из-за санкций за связи с Россией
Посольство КНР назвало санкции США против компаний Китая запугиванием
© AP Photo / Andy WongФлаг КНР
© AP Photo / Andy Wong
Флаг КНР. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Пекин обвинил США в злоупотреблении методами "экономического принуждения, односторонности и запугивания" после введения санкций против китайских компаний якобы за связи с Россией, об этом заявили в посольстве КНР в Вашингтоне, текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Китай выступает решительно против того, чтобы США, руководствуясь концепцией национальной безопасности, злоупотребляли своей властью для подавления китайских компаний. Введение США еще большего числа односторонних санкций в отношении китайских предприятий под предлогом их связей с Россией является типичным проявлением экономического принуждения, односторонности и запугивания", — говорится в заявлении дипмиссии.
Посольство призвало Вашингтон "срочно исправить свои ошибки и прекратить подавлять" китайские фирмы. Как заверили дипломаты, КНР будет предпринимать необходимые меры для обеспечения законных прав и интересов своих компаний.
В пятницу власти США опубликовали очередной пакет антироссийских санкций, помимо сотен российских физических и юридических лиц, в него вошли компании из КНР, ОАЭ и других стран.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.