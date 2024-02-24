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Посольство КНР обвинило США в запугивании из-за санкций за связи с Россией - РИА Новости, 24.02.2024
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01:13 24.02.2024 (обновлено: 09:18 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/sanktsii-1929227154.html
Посольство КНР обвинило США в запугивании из-за санкций за связи с Россией
Посольство КНР обвинило США в запугивании из-за санкций за связи с Россией - РИА Новости, 24.02.2024
Посольство КНР обвинило США в запугивании из-за санкций за связи с Россией
Пекин обвинил США в злоупотреблении методами "экономического принуждения, односторонности и запугивания" после введения санкций против китайских компаний якобы... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T01:13
2024-02-24T09:18
в мире
россия
китай
сша
владимир путин
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Пекин обвинил США в злоупотреблении методами "экономического принуждения, односторонности и запугивания" после введения санкций против китайских компаний якобы за связи с Россией, об этом заявили в посольстве КНР в Вашингтоне, текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.&quot;Китай выступает решительно против того, чтобы США, руководствуясь концепцией национальной безопасности, злоупотребляли своей властью для подавления китайских компаний. Введение США еще большего числа односторонних санкций в отношении китайских предприятий под предлогом их связей с Россией является типичным проявлением экономического принуждения, односторонности и запугивания&quot;, — говорится в заявлении дипмиссии.Посольство призвало Вашингтон "срочно исправить свои ошибки и прекратить подавлять" китайские фирмы. Как заверили дипломаты, КНР будет предпринимать необходимые меры для обеспечения законных прав и интересов своих компаний. В пятницу власти США опубликовали очередной пакет антироссийских санкций, помимо сотен российских физических и юридических лиц, в него вошли компании из КНР, ОАЭ и других стран.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20240223/oae-1929216358.html
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в мире, россия, китай, сша, владимир путин, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Китай, США, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Посольство КНР обвинило США в запугивании из-за санкций за связи с Россией

Посольство КНР назвало санкции США против компаний Китая запугиванием

© AP Photo / Andy WongФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаг КНР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Пекин обвинил США в злоупотреблении методами "экономического принуждения, односторонности и запугивания" после введения санкций против китайских компаний якобы за связи с Россией, об этом заявили в посольстве КНР в Вашингтоне, текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.
«

"Китай выступает решительно против того, чтобы США, руководствуясь концепцией национальной безопасности, злоупотребляли своей властью для подавления китайских компаний. Введение США еще большего числа односторонних санкций в отношении китайских предприятий под предлогом их связей с Россией является типичным проявлением экономического принуждения, односторонности и запугивания", — говорится в заявлении дипмиссии.

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Вчера, 21:56
Посольство призвало Вашингтон "срочно исправить свои ошибки и прекратить подавлять" китайские фирмы. Как заверили дипломаты, КНР будет предпринимать необходимые меры для обеспечения законных прав и интересов своих компаний.
В пятницу власти США опубликовали очередной пакет антироссийских санкций, помимо сотен российских физических и юридических лиц, в него вошли компании из КНР, ОАЭ и других стран.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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