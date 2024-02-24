https://ria.ru/20240224/sanktsii-1929227154.html

Посольство КНР обвинило США в запугивании из-за санкций за связи с Россией

Посольство КНР обвинило США в запугивании из-за санкций за связи с Россией - РИА Новости, 24.02.2024

Посольство КНР обвинило США в запугивании из-за санкций за связи с Россией

Пекин обвинил США в злоупотреблении методами "экономического принуждения, односторонности и запугивания" после введения санкций против китайских компаний якобы... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T01:13

2024-02-24T01:13

2024-02-24T09:18

в мире

россия

китай

сша

владимир путин

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Пекин обвинил США в злоупотреблении методами "экономического принуждения, односторонности и запугивания" после введения санкций против китайских компаний якобы за связи с Россией, об этом заявили в посольстве КНР в Вашингтоне, текст документа имеется в распоряжении РИА Новости."Китай выступает решительно против того, чтобы США, руководствуясь концепцией национальной безопасности, злоупотребляли своей властью для подавления китайских компаний. Введение США еще большего числа односторонних санкций в отношении китайских предприятий под предлогом их связей с Россией является типичным проявлением экономического принуждения, односторонности и запугивания", — говорится в заявлении дипмиссии.Посольство призвало Вашингтон "срочно исправить свои ошибки и прекратить подавлять" китайские фирмы. Как заверили дипломаты, КНР будет предпринимать необходимые меры для обеспечения законных прав и интересов своих компаний. В пятницу власти США опубликовали очередной пакет антироссийских санкций, помимо сотен российских физических и юридических лиц, в него вошли компании из КНР, ОАЭ и других стран.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20240223/oae-1929216358.html

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россия

китай

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в мире, россия, китай, сша, владимир путин, санкции в отношении россии