https://ria.ru/20240224/samolet-1929309923.html
Самолет, летевший в Калининград, вернулся в Пулково из-за неисправности
Самолет, летевший в Калининград, вернулся в Пулково из-за неисправности - РИА Новости, 24.02.2024
Самолет, летевший в Калининград, вернулся в Пулково из-за неисправности
Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Калининград, вернулся в аэропорт "Пулково" по технической причине, пассажиры будут отправлены резервным бортом,... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T20:10
2024-02-24T20:10
2024-02-24T20:10
происшествия
калининград
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Калининград, вернулся в аэропорт "Пулково" по технической причине, пассажиры будут отправлены резервным бортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиакомпании "Россия". "Самолет вернулся в аэропорт "Пулково" по технической причине. Пассажиры будут отправлены резервным воздушным судном, которое начало движение в Пулково в 19.28", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240224/samolet-1929282154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, санкт-петербург, пулково (аэропорт)
Происшествия, Калининград, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт)
Самолет, летевший в Калининград, вернулся в Пулково из-за неисправности
Вылетевший из Петербурга в Калининград самолет вернулся в Пулково по техпричине