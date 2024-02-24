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Самолет, летевший в Калининград, вернулся в Пулково из-за неисправности - РИА Новости, 24.02.2024
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20:10 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/samolet-1929309923.html
Самолет, летевший в Калининград, вернулся в Пулково из-за неисправности
Самолет, летевший в Калининград, вернулся в Пулково из-за неисправности - РИА Новости, 24.02.2024
Самолет, летевший в Калининград, вернулся в Пулково из-за неисправности
Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Калининград, вернулся в аэропорт "Пулково" по технической причине, пассажиры будут отправлены резервным бортом,... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T20:10
2024-02-24T20:10
происшествия
калининград
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Калининград, вернулся в аэропорт "Пулково" по технической причине, пассажиры будут отправлены резервным бортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиакомпании "Россия". "Самолет вернулся в аэропорт "Пулково" по технической причине. Пассажиры будут отправлены резервным воздушным судном, которое начало движение в Пулково в 19.28", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240224/samolet-1929282154.html
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происшествия, калининград, санкт-петербург, пулково (аэропорт)
Происшествия, Калининград, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт)
Самолет, летевший в Калининград, вернулся в Пулково из-за неисправности

Вылетевший из Петербурга в Калининград самолет вернулся в Пулково по техпричине

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
Вывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Калининград, вернулся в аэропорт "Пулково" по технической причине, пассажиры будут отправлены резервным бортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиакомпании "Россия".
"Самолет вернулся в аэропорт "Пулково" по технической причине. Пассажиры будут отправлены резервным воздушным судном, которое начало движение в Пулково в 19.28", - сказал собеседник агентства.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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ПроисшествияКалининградСанкт-ПетербургПулково (аэропорт)
 
 
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