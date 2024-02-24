https://ria.ru/20240224/samolet-1929309923.html

Самолет, летевший в Калининград, вернулся в Пулково из-за неисправности

Самолет, летевший в Калининград, вернулся в Пулково из-за неисправности - РИА Новости, 24.02.2024

Самолет, летевший в Калининград, вернулся в Пулково из-за неисправности

Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Калининград, вернулся в аэропорт "Пулково" по технической причине, пассажиры будут отправлены резервным бортом,... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T20:10

2024-02-24T20:10

2024-02-24T20:10

происшествия

калининград

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Калининград, вернулся в аэропорт "Пулково" по технической причине, пассажиры будут отправлены резервным бортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиакомпании "Россия". "Самолет вернулся в аэропорт "Пулково" по технической причине. Пассажиры будут отправлены резервным воздушным судном, которое начало движение в Пулково в 19.28", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240224/samolet-1929282154.html

калининград

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, калининград, санкт-петербург, пулково (аэропорт)