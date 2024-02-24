https://ria.ru/20240224/rossiya-1929316068.html

"В бой вводят тяжеловеса". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ

"В бой вводят тяжеловеса". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 24.02.2024

"В бой вводят тяжеловеса". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ

Российские артиллерийские установки "Коалиция-СВ" могут кардинально изменить ситуацию в зоне специальной операции, сообщил YouTube-канал Defense TV. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T21:11

2024-02-24T21:11

2024-02-24T21:15

политика

россия

сергей чемезов

нато

т-90

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российские артиллерийские установки "Коалиция-СВ" могут кардинально изменить ситуацию в зоне специальной операции, сообщил YouTube-канал Defense TV."Россия бросит в бой тяжеловеса — гаубицу 2С35 "Коалиция-СВ", которая может внести перелом на поле сражения. Это одна из самых смертоносных российских артиллерийских систем", — говорится в сообщении.Отмечается, что у новейшей разработки впечатляющие характеристики. Башня "Коалиции" установлена на шасси танка Т-90, что говорит о высокой прочности этой техники. Новейшая пушка бьет 152-миллиметровыми снарядами на огромное для этого вида оружия расстояние в 70-80 километров. По этому показателю она превосходит любые современные аналоги, уточняется в ролике.Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью РИА Новости, что российская гаубица "Коалиция" должна скоро появиться в зоне СВО и это обеспечит существенное преимущество над тяжелой артиллерией НАТО. Он добавил, что испытания установки завершены, ее серийное производство уже развернуто.

https://ria.ru/20240224/ukraina-1929305581.html

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политика, россия, сергей чемезов, нато, т-90