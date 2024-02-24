https://ria.ru/20240224/rossiya-1929316068.html
"В бой вводят тяжеловеса". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
"В бой вводят тяжеловеса". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 24.02.2024
"В бой вводят тяжеловеса". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
Российские артиллерийские установки "Коалиция-СВ" могут кардинально изменить ситуацию в зоне специальной операции, сообщил YouTube-канал Defense TV. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T21:11
2024-02-24T21:11
2024-02-24T21:15
политика
россия
сергей чемезов
нато
т-90
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_397dc2e3eb3bc7a946705f184843b017.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российские артиллерийские установки "Коалиция-СВ" могут кардинально изменить ситуацию в зоне специальной операции, сообщил YouTube-канал Defense TV."Россия бросит в бой тяжеловеса — гаубицу 2С35 "Коалиция-СВ", которая может внести перелом на поле сражения. Это одна из самых смертоносных российских артиллерийских систем", — говорится в сообщении.Отмечается, что у новейшей разработки впечатляющие характеристики. Башня "Коалиции" установлена на шасси танка Т-90, что говорит о высокой прочности этой техники. Новейшая пушка бьет 152-миллиметровыми снарядами на огромное для этого вида оружия расстояние в 70-80 километров. По этому показателю она превосходит любые современные аналоги, уточняется в ролике.Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью РИА Новости, что российская гаубица "Коалиция" должна скоро появиться в зоне СВО и это обеспечит существенное преимущество над тяжелой артиллерией НАТО. Он добавил, что испытания установки завершены, ее серийное производство уже развернуто.
https://ria.ru/20240224/ukraina-1929305581.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21c1752f78d89378bbfb67e19152e269.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сергей чемезов, нато, т-90
Политика, Россия, Сергей Чемезов, НАТО, Т-90
"В бой вводят тяжеловеса". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
Defense: РФ введет в бой САУ "Коалиция", которая переломит ход боев в зоне СВО