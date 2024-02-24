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"В бой вводят тяжеловеса". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 24.02.2024
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21:11 24.02.2024 (обновлено: 21:15 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/rossiya-1929316068.html
"В бой вводят тяжеловеса". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
"В бой вводят тяжеловеса". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 24.02.2024
"В бой вводят тяжеловеса". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
Российские артиллерийские установки "Коалиция-СВ" могут кардинально изменить ситуацию в зоне специальной операции, сообщил YouTube-канал Defense TV. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T21:11
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политика
россия
сергей чемезов
нато
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российские артиллерийские установки "Коалиция-СВ" могут кардинально изменить ситуацию в зоне специальной операции, сообщил YouTube-канал Defense TV.&quot;Россия бросит в бой тяжеловеса — гаубицу 2С35 &quot;Коалиция-СВ&quot;, которая может внести перелом на поле сражения. Это одна из самых смертоносных российских артиллерийских систем&quot;, — говорится в сообщении.Отмечается, что у новейшей разработки впечатляющие характеристики. Башня "Коалиции" установлена на шасси танка Т-90, что говорит о высокой прочности этой техники. Новейшая пушка бьет 152-миллиметровыми снарядами на огромное для этого вида оружия расстояние в 70-80 километров. По этому показателю она превосходит любые современные аналоги, уточняется в ролике.Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью РИА Новости, что российская гаубица "Коалиция" должна скоро появиться в зоне СВО и это обеспечит существенное преимущество над тяжелой артиллерией НАТО. Он добавил, что испытания установки завершены, ее серийное производство уже развернуто.
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политика, россия, сергей чемезов, нато, т-90
Политика, Россия, Сергей Чемезов, НАТО, Т-90
"В бой вводят тяжеловеса". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ

Defense: РФ введет в бой САУ "Коалиция", которая переломит ход боев в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российские артиллерийские установки "Коалиция-СВ" могут кардинально изменить ситуацию в зоне специальной операции, сообщил YouTube-канал Defense TV.
«

"Россия бросит в бой тяжеловеса гаубицу 2С35 "Коалиция-СВ", которая может внести перелом на поле сражения. Это одна из самых смертоносных российских артиллерийских систем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у новейшей разработки впечатляющие характеристики. Башня "Коалиции" установлена на шасси танка Т-90, что говорит о высокой прочности этой техники. Новейшая пушка бьет 152-миллиметровыми снарядами на огромное для этого вида оружия расстояние в 70-80 километров. По этому показателю она превосходит любые современные аналоги, уточняется в ролике.
Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью РИА Новости, что российская гаубица "Коалиция" должна скоро появиться в зоне СВО и это обеспечит существенное преимущество над тяжелой артиллерией НАТО. Он добавил, что испытания установки завершены, ее серийное производство уже развернуто.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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ПолитикаРоссияСергей ЧемезовНАТОТ-90
 
 
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