https://ria.ru/20240224/rossiya-1929233140.html

Новость из России заставила выругаться норвежскую журналистку

Новость из России заставила выругаться норвежскую журналистку - РИА Новости, 24.02.2024

Новость из России заставила выругаться норвежскую журналистку

Экономический обозреватель норвежского телерадиовещателя NRK Сесилия Лангам Беккер выразила удивление из-за стойкости российской экономики в условиях западных... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T04:40

2024-02-24T04:40

2024-02-24T16:14

в мире

россия

норвегия

владимир путин

мвф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Экономический обозреватель норвежского телерадиовещателя NRK Сесилия Лангам Беккер выразила удивление из-за стойкости российской экономики в условиях западных санкций.Как написала автор в аналитической статье, санкции Запада в отношении России были направлены на подрыв ее экономики, однако она спустя два года рестрикций находится "на удивление в хорошей форме". "Рост российской экономики, например, намного выше, чем норвежской", - констатировала она.Журналистка напомнила, что в 2023 году экономика России выросла на 3,6%, при этом в Норвегии этот показатель составил 0,7%. По ее словам, остается "мало надежды" на то, что ситуация в экономике помешает России проводить спецоперацию. "Что, черт возьми, происходит?" – задалась вопросом Лангам Беккер.Среди причин такой ситуации она назвала хорошую подготовку российских властей и их ответные меры на введенные ограничения, вливание государством средств в экономику, а также торговлю энергоносителями, которая приносит значительную прибыль.По мнению автора, "удивительная прочность" экономики России может служить "тревожным сигналом" для Запада. "Эффективность санкций как средства достижения политических целей может быть более ограниченной, чем считалось ранее, особенно в мире, где экономические и геополитические альянсы становятся все более сложными", - резюмировала Лангам Беккер.В середине февраля президент Владимир Путин сообщил, что темпы роста российской экономики в 3,6% в 2023 году превысили среднемировые. При этом МВФ в январском докладе значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6 процента. Показатель изменили в большую сторону на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023-го.

https://ria.ru/20240219/rossiya-1928156789.html

https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

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в мире, россия, норвегия, владимир путин, мвф, санкции в отношении россии