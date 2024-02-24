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ПВО сбила третий за ночь дрон над Тульской областью
ПВО сбила третий за ночь дрон над Тульской областью - РИА Новости, 24.02.2024
ПВО сбила третий за ночь дрон над Тульской областью
ПВО сбила третий за ночь украинский беспилотник над Тульской областью, разрушений и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T06:41
2024-02-24T06:41
2024-02-24T07:41
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тульская область
происшествия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ПВО сбила третий за ночь украинский беспилотник над Тульской областью, разрушений и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности."В ночь с 23 на 24 февраля в небе над Тульской областью дежурными средствами ПВО Минобороны России поражен третий БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Организовано реагирование экстренных служб. Подразделения ПВО Минобороны России продолжают боевое дежурство", - говорится в сообщении.Первые два беспилотника в небе над Тульской областью сбили вскоре после полуночи.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20240223/bespilotnik-1929220468.html
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россия, тульская область, происшествия
Россия, Тульская область, Происшествия
ПВО сбила третий за ночь дрон над Тульской областью
ПВО сбила третий за ночь дрон над Тульской областью, пострадавших нет