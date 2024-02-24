Пушилин приехал в Авдеевку
Глава ДНР Пушилин приехал в Авдеевку
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что приехал в Авдеевку.
"Сегодня получилось попасть в Авдеевку, работы здесь много, безусловно, предстоит поработать коммунальным службам, разминирования очень много", - заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава ДНР добавил, что предстоит также дать предварительную информацию, чтобы принять решения о том, что и как будут восстанавливать в Авдеевке.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.
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