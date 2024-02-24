https://ria.ru/20240224/pushilin-1929258733.html

Пушилин приехал в Авдеевку

Пушилин приехал в Авдеевку - РИА Новости, 24.02.2024

Пушилин приехал в Авдеевку

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что приехал в Авдеевку. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T11:47

2024-02-24T11:47

2024-02-24T12:18

специальная военная операция на украине

денис пушилин

авдеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что приехал в Авдеевку."Сегодня получилось попасть в Авдеевку, работы здесь много, безусловно, предстоит поработать коммунальным службам, разминирования очень много", - заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Глава ДНР добавил, что предстоит также дать предварительную информацию, чтобы принять решения о том, что и как будут восстанавливать в Авдеевке.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.

авдеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис пушилин, авдеевка, донецкая народная республика