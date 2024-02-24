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Пушилин приехал в Авдеевку - РИА Новости, 24.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 24.02.2024 (обновлено: 12:18 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/pushilin-1929258733.html
Пушилин приехал в Авдеевку
Пушилин приехал в Авдеевку - РИА Новости, 24.02.2024
Пушилин приехал в Авдеевку
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что приехал в Авдеевку. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T11:47
2024-02-24T12:18
специальная военная операция на украине
денис пушилин
авдеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что приехал в Авдеевку."Сегодня получилось попасть в Авдеевку, работы здесь много, безусловно, предстоит поработать коммунальным службам, разминирования очень много", - заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Глава ДНР добавил, что предстоит также дать предварительную информацию, чтобы принять решения о том, что и как будут восстанавливать в Авдеевке.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.
авдеевка
донецкая народная республика
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денис пушилин, авдеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Авдеевка, Донецкая Народная Республика
Пушилин приехал в Авдеевку

Глава ДНР Пушилин приехал в Авдеевку

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что приехал в Авдеевку.
"Сегодня получилось попасть в Авдеевку, работы здесь много, безусловно, предстоит поработать коммунальным службам, разминирования очень много", - заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава ДНР добавил, что предстоит также дать предварительную информацию, чтобы принять решения о том, что и как будут восстанавливать в Авдеевке.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.
Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАвдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинАвдеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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