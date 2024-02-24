Рейтинг@Mail.ru
Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс, начав СВО, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/pushilin-1929257534.html
Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс, начав СВО, заявил Пушилин
Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс, начав СВО, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.02.2024
Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс, начав СВО, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент России Владимир Путин своим решением начать СВО не позволил стереть с лица земли Донбасс. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T11:35
2024-02-24T11:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693586_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_f0a02fe58f21b5337736ec2271ac76d7.jpg
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент России Владимир Путин своим решением начать СВО не позволил стереть с лица земли Донбасс. "Два года идет СВО. Для нас она стала освободительной. Своим решением президент России Владимир Владимирович Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс. И вся Россия пришла на помощь", - заявили Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_783b7a2d92ab927d8a71b35074dc3536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин
Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс, начав СВО, заявил Пушилин

Пушилин: Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс, решив начать СВО

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент России Владимир Путин своим решением начать СВО не позволил стереть с лица земли Донбасс.
"Два года идет СВО. Для нас она стала освободительной. Своим решением президент России Владимир Владимирович Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс. И вся Россия пришла на помощь", - заявили Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Военнослужащие России на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Годовщина СВО: два года, которые изменили все и навсегда
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала