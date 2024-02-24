https://ria.ru/20240224/pushilin-1929257534.html

Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс, начав СВО, заявил Пушилин

Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс, начав СВО, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.02.2024

Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс, начав СВО, заявил Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент России Владимир Путин своим решением начать СВО не позволил стереть с лица земли Донбасс. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T11:35

2024-02-24T11:35

2024-02-24T11:35

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

владимир путин

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент России Владимир Путин своим решением начать СВО не позволил стереть с лица земли Донбасс. "Два года идет СВО. Для нас она стала освободительной. Своим решением президент России Владимир Владимирович Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс. И вся Россия пришла на помощь", - заявили Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

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Влада Копылова

донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин