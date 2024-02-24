https://ria.ru/20240224/pridnestrove-1929247759.html

Лидер Приднестровья заявил о риске эскалации конфликта

Лидер Приднестровья заявил о риске эскалации конфликта - РИА Новости, 24.02.2024

Лидер Приднестровья заявил о риске эскалации конфликта

На фоне стагнации переговорного процесса есть риск эскалации конфликта в Приднестровье, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T09:24

2024-02-24T09:24

2024-02-24T09:24

в мире

молдавия

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. На фоне стагнации переговорного процесса есть риск эскалации конфликта в Приднестровье, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "На фоне стагнации переговорного процесса, включая политически мотивированное блокирование работы формата "5+2", есть риск эскалации конфликта. В этом смысле миротворческий механизм эффективно выполняет свою миссию, как минимум, обеспечивает управляемость ситуации в Зоне безопасности, на линии непосредственного разграничения сторон. Это ключевой фактор", - сказал Красносельский. Лидер Приднестровья также отметил, что сегодня происходит нагнетание агрессии в Молдавии. "В СМИ постоянно поднимается тема войны, вбрасываются примеры Нагорного Карабаха и Израиля, звучат призывы разобраться с сепаратизмом", - добавил Красносельский. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В 2022 году Киев приостановил деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, а также заявил, что не будет участвовать далее в переговорах в формате 5+2" в связи с военными действиями на территории страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240110/pridnestrove-1920620093.html

https://ria.ru/20231124/moldaviya-1911677786.html

молдавия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, вадим красносельский