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Лидер Приднестровья заявил о риске эскалации конфликта - РИА Новости, 24.02.2024
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09:24 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/pridnestrove-1929247759.html
Лидер Приднестровья заявил о риске эскалации конфликта
Лидер Приднестровья заявил о риске эскалации конфликта - РИА Новости, 24.02.2024
Лидер Приднестровья заявил о риске эскалации конфликта
На фоне стагнации переговорного процесса есть риск эскалации конфликта в Приднестровье, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T09:24
2024-02-24T09:24
в мире
молдавия
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. На фоне стагнации переговорного процесса есть риск эскалации конфликта в Приднестровье, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "На фоне стагнации переговорного процесса, включая политически мотивированное блокирование работы формата "5+2", есть риск эскалации конфликта. В этом смысле миротворческий механизм эффективно выполняет свою миссию, как минимум, обеспечивает управляемость ситуации в Зоне безопасности, на линии непосредственного разграничения сторон. Это ключевой фактор", - сказал Красносельский. Лидер Приднестровья также отметил, что сегодня происходит нагнетание агрессии в Молдавии. "В СМИ постоянно поднимается тема войны, вбрасываются примеры Нагорного Карабаха и Израиля, звучат призывы разобраться с сепаратизмом", - добавил Красносельский. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В 2022 году Киев приостановил деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, а также заявил, что не будет участвовать далее в переговорах в формате 5+2" в связи с военными действиями на территории страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240110/pridnestrove-1920620093.html
https://ria.ru/20231124/moldaviya-1911677786.html
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в мире, молдавия, вадим красносельский
В мире, Молдавия, Вадим Красносельский
Лидер Приднестровья заявил о риске эскалации конфликта

Красносельский: стагнация переговоров может привести к эскалации в Приднестровье

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. На фоне стагнации переговорного процесса есть риск эскалации конфликта в Приднестровье, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"На фоне стагнации переговорного процесса, включая политически мотивированное блокирование работы формата "5+2", есть риск эскалации конфликта. В этом смысле миротворческий механизм эффективно выполняет свою миссию, как минимум, обеспечивает управляемость ситуации в Зоне безопасности, на линии непосредственного разграничения сторон. Это ключевой фактор", - сказал Красносельский.
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Лидер Приднестровья также отметил, что сегодня происходит нагнетание агрессии в Молдавии. "В СМИ постоянно поднимается тема войны, вбрасываются примеры Нагорного Карабаха и Израиля, звучат призывы разобраться с сепаратизмом", - добавил Красносельский.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В 2022 году Киев приостановил деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, а также заявил, что не будет участвовать далее в переговорах в формате 5+2" в связи с военными действиями на территории страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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