https://ria.ru/20240224/pridnestrove-1929245326.html

ПМР обратилась к ОБСЕ из-за подготовки диверсионных групп в Молдавии

ПМР обратилась к ОБСЕ из-за подготовки диверсионных групп в Молдавии - РИА Новости, 24.02.2024

ПМР обратилась к ОБСЕ из-за подготовки диверсионных групп в Молдавии

Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за подготовки диверсионных групп в Молдавии, адекватной реакции нет, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T09:08

2024-02-24T09:08

2024-02-24T09:08

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ТИРАСПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за подготовки диверсионных групп в Молдавии, адекватной реакции нет, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Ситуация в сфере безопасности тревожит. Мы привлекли внимание международного сообщества к проблеме подготовки диверсионных групп на молдавской территории, направили целый ряд обращений. Никаких адекватных реакций ни от Кишинева, ни со стороны ОБСЕ пока не последовало", - сказал Красносельский. Глава ПМР также отметил, что в Тирасполе наблюдают тактику замалчивания ситуации, как и в случае с предотвращенными в прошлом году терактами против населения Приднестровья и делегации Действующего Председателя ОБСЕ. "Нужно понимать, что с учетом активной милитаризации Молдовы, постоянных военных учений в этой стране, призывов к трансформации миротворческой миссии, пересмотру статуса нейтралитета любые инциденты могут иметь далеко идущие последствия", - отметил Красносельский. Ранее министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах. Министерство госбезопасности непризнанного Приднестровья 9 марта прошлого года сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дали признательные показания. Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщал, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля прошлого года рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости - в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".

https://ria.ru/20240207/pridnestrove-1925821608.html

https://ria.ru/20240203/pridnestrove-1925217520.html

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Варвара Скокшина

в мире, тирасполь, молдавия, кишинев, вадим красносельский, обсе