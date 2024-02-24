https://ria.ru/20240224/pomosch-1929317399.html

Лидеры G7 заявили, что наращивают помощь Украине в сфере безопасности

Лидеры G7 заявили, что наращивают помощь Украине в сфере безопасности - РИА Новости, 24.02.2024

Лидеры G7 заявили, что наращивают помощь Украине в сфере безопасности

Лидеры G7 заявили, что наращивают помощь Украине в сфере безопасности и увеличивают свои возможности по производству и поставкам, следует из опубликованного ими РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T21:32

2024-02-24T21:32

2024-02-24T21:41

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РИМ, 24 фев - РИА Новости. Лидеры G7 заявили, что наращивают помощь Украине в сфере безопасности и увеличивают свои возможности по производству и поставкам, следует из опубликованного ими заявления. "Мы наращиваем нашу помощь Украине в сфере безопасности и увеличиваем наши производственные возможности, а также возможности поставок, чтобы помочь стране", - говорится в заявлении. Согласно заявлению, страны G7 продолжат поддерживать Украину "так долго, как потребуется".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, g7, нато