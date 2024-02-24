Лидеры G7 заявили, что наращивают помощь Украине в сфере безопасности
Лидеры G7 заявили, что продолжат поддерживать Киев "так долго, как потребуется"
© AP Photo / Michal DyjukПольский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине. Архивное фото
РИМ, 24 фев - РИА Новости. Лидеры G7 заявили, что наращивают помощь Украине в сфере безопасности и увеличивают свои возможности по производству и поставкам, следует из опубликованного ими заявления.
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"Мы наращиваем нашу помощь Украине в сфере безопасности и увеличиваем наши производственные возможности, а также возможности поставок, чтобы помочь стране", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, страны G7 продолжат поддерживать Украину "так долго, как потребуется".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.