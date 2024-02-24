Рейтинг@Mail.ru
Лидеры G7 заявили, что наращивают помощь Украине в сфере безопасности - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 24.02.2024 (обновлено: 21:41 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/pomosch-1929317399.html
Лидеры G7 заявили, что наращивают помощь Украине в сфере безопасности
Лидеры G7 заявили, что наращивают помощь Украине в сфере безопасности - РИА Новости, 24.02.2024
Лидеры G7 заявили, что наращивают помощь Украине в сфере безопасности
Лидеры G7 заявили, что наращивают помощь Украине в сфере безопасности и увеличивают свои возможности по производству и поставкам, следует из опубликованного ими РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T21:32
2024-02-24T21:41
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
g7
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897946517_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_aa9a3cba39341e4928c3dbce746d266d.jpg
РИМ, 24 фев - РИА Новости. Лидеры G7 заявили, что наращивают помощь Украине в сфере безопасности и увеличивают свои возможности по производству и поставкам, следует из опубликованного ими заявления. "Мы наращиваем нашу помощь Украине в сфере безопасности и увеличиваем наши производственные возможности, а также возможности поставок, чтобы помочь стране", - говорится в заявлении. Согласно заявлению, страны G7 продолжат поддерживать Украину "так долго, как потребуется".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897946517_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_3e6ec2d0163d398f8bab8144f14fbe94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, g7, нато
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, G7, НАТО
Лидеры G7 заявили, что наращивают помощь Украине в сфере безопасности

Лидеры G7 заявили, что продолжат поддерживать Киев "так долго, как потребуется"

© AP Photo / Michal DyjukПольский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине
Польский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 24 фев - РИА Новости. Лидеры G7 заявили, что наращивают помощь Украине в сфере безопасности и увеличивают свои возможности по производству и поставкам, следует из опубликованного ими заявления.
«
"Мы наращиваем нашу помощь Украине в сфере безопасности и увеличиваем наши производственные возможности, а также возможности поставок, чтобы помочь стране", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, страны G7 продолжат поддерживать Украину "так долго, как потребуется".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
"Победы не будет". Как европейцы видят конфликт на Украине
22 февраля, 09:50
 
В миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровG7НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала