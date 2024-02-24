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Евросовет подсчитал затраты на помощь Украине за два года - РИА Новости, 24.02.2024
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19:22 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/pomosch-1929304716.html
Евросовет подсчитал затраты на помощь Украине за два года
Евросовет подсчитал затраты на помощь Украине за два года - РИА Новости, 24.02.2024
Евросовет подсчитал затраты на помощь Украине за два года
Евросоюз предоставил Киеву в качестве помощи более 130 миллиардов евро с 24 февраля 2022 года, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T19:22
2024-02-24T19:22
в мире
украина
россия
киев
сергей лавров
шарль мишель
евросоюз
евросовет
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз предоставил Киеву в качестве помощи более 130 миллиардов евро с 24 февраля 2022 года, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. "Мы предоставили 82 или 83 миллиарда евро для поддержки Украины. Еще 50 миллиардов входят в дополнительный пакет макрофинансовой помощи", - сказал он в эфире телеканала "Рада". Он также добавил, что ЕС продолжит оказывать Украине финансовую поддержку на регулярной основе. Ранее в совместном заявлении председателей Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента сообщалось, что пакет финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы "поможет Украине удовлетворить свои насущные потребности, восстановить экономику и общество, модернизировать свои институты и укрепить демократию и верховенство закона". На саммите ЕС 14 декабря минувшего года было принято решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240224/podderzhka-1929303389.html
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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, шарль мишель, евросоюз, евросовет, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет, НАТО
Евросовет подсчитал затраты на помощь Украине за два года

Глава Евросовета: Евросоюз предоставил Украине более 130 млрд евро за два года

© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка танков, предназначенных для Украины
Транспортировка танков, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
Транспортировка танков, предназначенных для Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз предоставил Киеву в качестве помощи более 130 миллиардов евро с 24 февраля 2022 года, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Мы предоставили 82 или 83 миллиарда евро для поддержки Украины. Еще 50 миллиардов входят в дополнительный пакет макрофинансовой помощи", - сказал он в эфире телеканала "Рада".
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Он также добавил, что ЕС продолжит оказывать Украине финансовую поддержку на регулярной основе.
Ранее в совместном заявлении председателей Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента сообщалось, что пакет финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы "поможет Украине удовлетворить свои насущные потребности, восстановить экономику и общество, модернизировать свои институты и укрепить демократию и верховенство закона".
На саммите ЕС 14 декабря минувшего года было принято решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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