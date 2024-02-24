https://ria.ru/20240224/podstantsiya-1929250752.html

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена подстанция

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена подстанция - РИА Новости, 24.02.2024

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена подстанция

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале утверждает, что трансформаторная подстанция... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T10:08

2024-02-24T10:08

2024-02-24T10:08

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале утверждает, что трансформаторная подстанция повреждена взрывом в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Как написал Прокудин, подконтрольная Киеву часть Херсонской области подверглась ударам, в результате "зафиксированы обстрелы четырех админпостроек и трансформаторной подстанции". Херсонская область - регион России, расположенный на берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240224/oruzhie-1929244812.html

https://ria.ru/20240223/genassambleya-1929216151.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, киев