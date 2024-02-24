https://ria.ru/20240224/podem-1929237658.html

Исследование показало, когда россияне ощущают профессиональный подъем

Исследование показало, когда россияне ощущают профессиональный подъем - РИА Новости, 24.02.2024

Исследование показало, когда россияне ощущают профессиональный подъем

Большинство россиян ощущает профессиональный подъем весной, треть респондентов достигает успехов в карьере летом, а 15% - осенью, подсчитал для РИА Новости... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T07:57

2024-02-24T07:57

2024-02-24T07:57

общество

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Большинство россиян ощущает профессиональный подъем весной, треть респондентов достигает успехов в карьере летом, а 15% - осенью, подсчитал для РИА Новости сервис "Авито Работа". "Больше трети (39%) россиян чувствуют профессиональный подъем именно весной. Другими популярными сезонами для карьерных достижений и перемен оказались лето (30%) и осень (15%). Наименее продуктивным временем года оказалась зима. Подъем работоспособности в этот момент ощущают всего 7% респондентов", - говорится в исследовании. Отмечается, что жители Петербурга чувствуют мотивацию из-за новых карьерных начинаний, респондентов из Ростова-на-Дону воодушевляет на работу поддержка семьи и друзей, а краснодарцев - любимое увлечение. При этом, по подсчетам специалистов, каждый десятый респондент ощущает профессиональный подъем во время переобучения и заботы о ментальном здоровье. Однако всего 2% россиян чувствует воодушевление при общении с ментором.

https://ria.ru/20240129/marketpleysy-1924063034.html

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общество, россия