https://ria.ru/20240224/podem-1929237658.html
Исследование показало, когда россияне ощущают профессиональный подъем
Исследование показало, когда россияне ощущают профессиональный подъем - РИА Новости, 24.02.2024
Исследование показало, когда россияне ощущают профессиональный подъем
Большинство россиян ощущает профессиональный подъем весной, треть респондентов достигает успехов в карьере летом, а 15% - осенью, подсчитал для РИА Новости... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T07:57
2024-02-24T07:57
2024-02-24T07:57
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Большинство россиян ощущает профессиональный подъем весной, треть респондентов достигает успехов в карьере летом, а 15% - осенью, подсчитал для РИА Новости сервис "Авито Работа". "Больше трети (39%) россиян чувствуют профессиональный подъем именно весной. Другими популярными сезонами для карьерных достижений и перемен оказались лето (30%) и осень (15%). Наименее продуктивным временем года оказалась зима. Подъем работоспособности в этот момент ощущают всего 7% респондентов", - говорится в исследовании. Отмечается, что жители Петербурга чувствуют мотивацию из-за новых карьерных начинаний, респондентов из Ростова-на-Дону воодушевляет на работу поддержка семьи и друзей, а краснодарцев - любимое увлечение. При этом, по подсчетам специалистов, каждый десятый респондент ощущает профессиональный подъем во время переобучения и заботы о ментальном здоровье. Однако всего 2% россиян чувствует воодушевление при общении с ментором.
https://ria.ru/20240129/marketpleysy-1924063034.html
https://ria.ru/20240206/zarplata-1925796929.html
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общество, россия
Исследование показало, когда россияне ощущают профессиональный подъем
"Авито Работа": большинство россиян ощущает профессиональный подъем весной
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Большинство россиян ощущает профессиональный подъем весной, треть респондентов достигает успехов в карьере летом, а 15% - осенью, подсчитал для РИА Новости сервис "Авито Работа".
"Больше трети (39%) россиян чувствуют профессиональный подъем именно весной. Другими популярными сезонами для карьерных достижений и перемен оказались лето (30%) и осень (15%). Наименее продуктивным временем года оказалась зима. Подъем работоспособности в этот момент ощущают всего 7% респондентов", - говорится в исследовании.
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Отмечается, что жители Петербурга чувствуют мотивацию из-за новых карьерных начинаний, респондентов из Ростова-на-Дону воодушевляет на работу поддержка семьи и друзей, а краснодарцев - любимое увлечение.
При этом, по подсчетам специалистов, каждый десятый респондент ощущает профессиональный подъем во время переобучения и заботы о ментальном здоровье. Однако всего 2% россиян чувствует воодушевление при общении с ментором.
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