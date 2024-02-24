https://ria.ru/20240224/plen-1929233823.html

Взятый в плен в Авдеевке украинский военный дал совет соотечественникам

Взятый в плен в Авдеевке украинский военный дал совет соотечественникам - РИА Новости, 24.02.2024

Взятый в плен в Авдеевке украинский военный дал совет соотечественникам

Минобороны России опубликовало кадры с плененными в Авдеевке военнослужащими ВСУ. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T05:09

2024-02-24T05:09

2024-02-24T05:17

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

россия

донецк

александр сырский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929130140_0:402:2899:2032_1920x0_80_0_0_ab113f8c55906bb1e87e993e1b8117d8.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры с плененными в Авдеевке военнослужащими ВСУ.Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.На кадрах Минобороны показан 21 пленный. Один из них, Андрей Бабурин, советует воюющим соотечественникам сдаваться, чтобы выжить."Отошли войска, и потом поступил приказ… Нормально для Украины, что еще сказать. Отошли – ну все тогда, прикажем отходить. Если бы на день раньше был бы указ – может, больше пацанов бы в живых осталось", – сказал он.По его словам, Авдеевка была "очередным котлом"."Всем вернуться домой желаю и посмотреть на то, что вокруг происходит. Каждый пусть подумает, стоит ли оно того, чтобы сидеть в окопе по полмесяца, никуда не вылезая. Непонятно, куда стрелять, чтобы потом тебя или "задвухсотили" (убили – ред.), или бросили 300-м, или ты попал в плен", – добавил он.Бабурин также отметил адекватное отношение к пленным со стороны российских военных."Отношение действительно нормальное, адекватное… содержание нормальное, санитария соблюдена. Питание – нормально. Никто не издевается. В принципе все устраивает. Это не потому, что я пытаюсь прогнуться – я говорю, как оно есть на самом деле", – сказал он.

https://ria.ru/20240224/artilleristy-1929233533.html

https://ria.ru/20240224/naemnik-1929226810.html

авдеевка

россия

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, авдеевка, россия, донецк, александр сырский, вооруженные силы украины