Рейтинг@Mail.ru
Взятый в плен в Авдеевке украинский военный дал совет соотечественникам - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 24.02.2024 (обновлено: 05:17 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/plen-1929233823.html
Взятый в плен в Авдеевке украинский военный дал совет соотечественникам
Взятый в плен в Авдеевке украинский военный дал совет соотечественникам - РИА Новости, 24.02.2024
Взятый в плен в Авдеевке украинский военный дал совет соотечественникам
Минобороны России опубликовало кадры с плененными в Авдеевке военнослужащими ВСУ. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T05:09
2024-02-24T05:17
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
россия
донецк
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929130140_0:402:2899:2032_1920x0_80_0_0_ab113f8c55906bb1e87e993e1b8117d8.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры с плененными в Авдеевке военнослужащими ВСУ.Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.На кадрах Минобороны показан 21 пленный. Один из них, Андрей Бабурин, советует воюющим соотечественникам сдаваться, чтобы выжить."Отошли войска, и потом поступил приказ… Нормально для Украины, что еще сказать. Отошли – ну все тогда, прикажем отходить. Если бы на день раньше был бы указ – может, больше пацанов бы в живых осталось", – сказал он.По его словам, Авдеевка была "очередным котлом"."Всем вернуться домой желаю и посмотреть на то, что вокруг происходит. Каждый пусть подумает, стоит ли оно того, чтобы сидеть в окопе по полмесяца, никуда не вылезая. Непонятно, куда стрелять, чтобы потом тебя или "задвухсотили" (убили – ред.), или бросили 300-м, или ты попал в плен", – добавил он.Бабурин также отметил адекватное отношение к пленным со стороны российских военных."Отношение действительно нормальное, адекватное… содержание нормальное, санитария соблюдена. Питание – нормально. Никто не издевается. В принципе все устраивает. Это не потому, что я пытаюсь прогнуться – я говорю, как оно есть на самом деле", – сказал он.
https://ria.ru/20240224/artilleristy-1929233533.html
https://ria.ru/20240224/naemnik-1929226810.html
авдеевка
россия
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929130140_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e706c9c25e525c1cfa4ba6dcb8bea252.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, авдеевка, россия, донецк, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Россия, Донецк, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Взятый в плен в Авдеевке украинский военный дал совет соотечественникам

Взятый в плен в Авдеевке украинский военный советует соотечественникам сдаваться

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАвдеевка
Авдеевка - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Авдеевка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры с плененными в Авдеевке военнослужащими ВСУ.
Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Артиллеристы уничтожили силы ВСУ на Купянском участке
05:04
На кадрах Минобороны показан 21 пленный. Один из них, Андрей Бабурин, советует воюющим соотечественникам сдаваться, чтобы выжить.
"Отошли войска, и потом поступил приказ… Нормально для Украины, что еще сказать. Отошли – ну все тогда, прикажем отходить. Если бы на день раньше был бы указ – может, больше пацанов бы в живых осталось", – сказал он.
По его словам, Авдеевка была "очередным котлом".
"Всем вернуться домой желаю и посмотреть на то, что вокруг происходит. Каждый пусть подумает, стоит ли оно того, чтобы сидеть в окопе по полмесяца, никуда не вылезая. Непонятно, куда стрелять, чтобы потом тебя или "задвухсотили" (убили – ред.), или бросили 300-м, или ты попал в плен", – добавил он.
Бабурин также отметил адекватное отношение к пленным со стороны российских военных.
"Отношение действительно нормальное, адекватное… содержание нормальное, санитария соблюдена. Питание – нормально. Никто не издевается. В принципе все устраивает. Это не потому, что я пытаюсь прогнуться – я говорю, как оно есть на самом деле", – сказал он.
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
"Первый": стало известно, кого уничтожили дроном под Артемовском
01:09
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаРоссияДонецкАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала