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"На Калининград". СМИ раскрыли план НАТО против России - РИА Новости, 24.02.2024
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11:44 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/plan-1929258083.html
"На Калининград". СМИ раскрыли план НАТО против России
"На Калининград". СМИ раскрыли план НАТО против России - РИА Новости, 24.02.2024
"На Калининград". СМИ раскрыли план НАТО против России
В возможном конфликте с Россией из-за Украины НАТО может попытаться напасть на Калининград, пишет Asia Times. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T11:44
2024-02-24T11:44
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В возможном конфликте с Россией из-за Украины НАТО может попытаться напасть на Калининград, пишет Asia Times.&quot;В качестве альтернативы НАТО может попытаться ликвидировать российский стратегический анклав в Калининграде&quot;, — говорится в материале.Обозреватель отметил, что для помощи Украине в конфликте с Россией Североатлантический альянс, скорее всего, будет использовать свои воздушные силы против позиций российских военных, а не отправлять наземные войска для прямого сражения на земле.Он также подчеркнул, что НАТО может атаковать российские подразделения, размещенные в Приднестровье.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием России". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240224/rossiya-1929254001.html
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политика, россия, украина, калининград, нато, в мире
Политика, Россия, Украина, Калининград, НАТО, В мире
"На Калининград". СМИ раскрыли план НАТО против России

AT: в возможном конфликте с Россией НАТО попытается напасть на Калининград

© Фото : U.S. Army Reserve / Spc. Ubaldo LechugaВоеннослужащие США во время учений в Румынии
Военнослужащие США во время учений в Румынии - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Фото : U.S. Army Reserve / Spc. Ubaldo Lechuga
Военнослужащие США во время учений в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В возможном конфликте с Россией из-за Украины НАТО может попытаться напасть на Калининград, пишет Asia Times.
«

"В качестве альтернативы НАТО может попытаться ликвидировать российский стратегический анклав в Калининграде", — говорится в материале.

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Обозреватель отметил, что для помощи Украине в конфликте с Россией Североатлантический альянс, скорее всего, будет использовать свои воздушные силы против позиций российских военных, а не отправлять наземные войска для прямого сражения на земле.
Он также подчеркнул, что НАТО может атаковать российские подразделения, размещенные в Приднестровье.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием России". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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