https://ria.ru/20240224/plan-1929258083.html

"На Калининград". СМИ раскрыли план НАТО против России

"На Калининград". СМИ раскрыли план НАТО против России - РИА Новости, 24.02.2024

"На Калининград". СМИ раскрыли план НАТО против России

В возможном конфликте с Россией из-за Украины НАТО может попытаться напасть на Калининград, пишет Asia Times. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T11:44

2024-02-24T11:44

2024-02-24T11:44

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В возможном конфликте с Россией из-за Украины НАТО может попытаться напасть на Калининград, пишет Asia Times."В качестве альтернативы НАТО может попытаться ликвидировать российский стратегический анклав в Калининграде", — говорится в материале.Обозреватель отметил, что для помощи Украине в конфликте с Россией Североатлантический альянс, скорее всего, будет использовать свои воздушные силы против позиций российских военных, а не отправлять наземные войска для прямого сражения на земле.Он также подчеркнул, что НАТО может атаковать российские подразделения, размещенные в Приднестровье.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием России". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240224/rossiya-1929254001.html

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