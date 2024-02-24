https://ria.ru/20240224/peregovory-1929259215.html

Бербок утверждает, что Запад не отговаривает Киев от переговоров с Москвой

Бербок утверждает, что Запад не отговаривает Киев от переговоров с Москвой - РИА Новости, 24.02.2024

Бербок утверждает, что Запад не отговаривает Киев от переговоров с Москвой

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утверждает, что Запад не препятствует проведению переговоров Украины с Россией, хотя, как заявляли в Кремле,... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T11:56

2024-02-24T11:56

2024-02-24T11:56

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утверждает, что Запад не препятствует проведению переговоров Украины с Россией, хотя, как заявляли в Кремле, Киев принял решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона и к тому же законодательно ввел запрет на них. "Говорить, что Запад препятствует ведению переговоров Украиной, - ложь", - написала министр в авторской колонке в издании Bild, обвинив Россию в том, что именно она якобы не планирует вести переговоры. Россия не раз заявляла, что готова к переговорам, при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. По заявлению Бербок, каждый, кто утверждает, что поставки вооружений Киеву только продлевают конфликт, "играет на руку" России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, анналена бербок, украина, германия, россия