https://ria.ru/20240224/panda-1929255964.html

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев - РИА Новости, 24.02.2024

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев

Панде Катюше, которая живет в Московском зоопарке, исполнилось полгода, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T11:18

2024-02-24T11:18

2024-02-24T16:07

общество

россия

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Панде Катюше, которая живет в Московском зоопарке, исполнилось полгода, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале."Катюше исполнилось шесть месяцев. Она получила свою первую морковку и, похоже, поняла, что не только мамино молоко вкусное", — рассказала она.Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", малышку решили назвать Катюшей.Панду воспитывает мама Диндин. У Катюши уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. Недавно она научилась пользоваться шестым ложным пальцем на передней лапе и удерживать даже тонкие стебли бамбука.

https://ria.ru/20240222/panda-1928989663.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, светлана акулова, московский зоопарк