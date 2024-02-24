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Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев - РИА Новости, 24.02.2024
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11:18 24.02.2024 (обновлено: 16:07 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/panda-1929255964.html
Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев
Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев - РИА Новости, 24.02.2024
Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев
Панде Катюше, которая живет в Московском зоопарке, исполнилось полгода, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T11:18
2024-02-24T16:07
общество
россия
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Панде Катюше, которая живет в Московском зоопарке, исполнилось полгода, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале."Катюше исполнилось шесть месяцев. Она получила свою первую морковку и, похоже, поняла, что не только мамино молоко вкусное", — рассказала она.Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", малышку решили назвать Катюшей.Панду воспитывает мама Диндин. У Катюши уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. Недавно она научилась пользоваться шестым ложным пальцем на передней лапе и удерживать даже тонкие стебли бамбука.
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общество, россия, светлана акулова, московский зоопарк
Общество, Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось полгода, ей подарили морковку

© Фото : Светлана Акулова/TelegramПанда Катюша получила свою первую морковку
Панда Катюша получила свою первую морковку - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Фото : Светлана Акулова/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Панде Катюше, которая живет в Московском зоопарке, исполнилось полгода, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.
"Катюше исполнилось шесть месяцев. Она получила свою первую морковку и, похоже, поняла, что не только мамино молоко вкусное", — рассказала она.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", малышку решили назвать Катюшей.
Панду воспитывает мама Диндин. У Катюши уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. Недавно она научилась пользоваться шестым ложным пальцем на передней лапе и удерживать даже тонкие стебли бамбука.
Тематические брелоки Тройка с изображением панды Катюши из Московского зоопарка, выпущенные Московским метрополитеном
Московский метрополитен выпустил тематические брелоки с пандой Катюшей
22 февраля, 14:32
 
ОбществоРоссияСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
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