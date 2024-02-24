https://ria.ru/20240224/panda-1929255964.html
Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев
Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев - РИА Новости, 24.02.2024
Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев
Панде Катюше, которая живет в Московском зоопарке, исполнилось полгода, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T11:18
2024-02-24T11:18
2024-02-24T16:07
общество
россия
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Панде Катюше, которая живет в Московском зоопарке, исполнилось полгода, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале."Катюше исполнилось шесть месяцев. Она получила свою первую морковку и, похоже, поняла, что не только мамино молоко вкусное", — рассказала она.Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", малышку решили назвать Катюшей.Панду воспитывает мама Диндин. У Катюши уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. Недавно она научилась пользоваться шестым ложным пальцем на передней лапе и удерживать даже тонкие стебли бамбука.
https://ria.ru/20240222/panda-1928989663.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, светлана акулова, московский зоопарк
Общество, Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев
Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось полгода, ей подарили морковку
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Панде Катюше, которая живет в Московском зоопарке, исполнилось полгода, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале
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"Катюше исполнилось шесть месяцев. Она получила свою первую морковку и, похоже, поняла, что не только мамино молоко вкусное", — рассказала она.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", малышку решили назвать Катюшей.
Панду воспитывает мама Диндин. У Катюши уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. Недавно она научилась пользоваться шестым ложным пальцем на передней лапе и удерживать даже тонкие стебли бамбука.
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