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В Крыму заявили, что Киев провоцирует Россию на применение ядерного оружия

В Крыму заявили, что Киев провоцирует Россию на применение ядерного оружия - РИА Новости, 24.02.2024

В Крыму заявили, что Киев провоцирует Россию на применение ядерного оружия

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что киевские власти, обстреливая российские регионы, провоцируют Россию на применение ядерного оружия. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T12:43

2024-02-24T12:43

2024-02-24T12:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что киевские власти, обстреливая российские регионы, провоцируют Россию на применение ядерного оружия. "Украинцы провоцируют нас на применение атомного оружия. Другого у них не осталось. Поэтому они наносят удары бессмысленные по Белгороду, Крым также они не оставляют в покое, чтобы показать, у вас в Конституции написано, о применении ядерного оружия в случае угрозы существованию России", - сказал Константинов в эфире крымскотатарского телеканала "Миллет". По его словам, сегодня на повестке дня стоит построение более справедливого миропорядка, за который сейчас и борется Россия, и который не нужен США.

https://ria.ru/20240224/vagenknekht-1929261905.html

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Варвара Скокшина

россия, киев, белгород, владимир константинов, миллет, в мире