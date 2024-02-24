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В Крыму заявили, что Киев провоцирует Россию на применение ядерного оружия - РИА Новости, 24.02.2024
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12:43 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/oruzhie-1929263303.html
В Крыму заявили, что Киев провоцирует Россию на применение ядерного оружия
В Крыму заявили, что Киев провоцирует Россию на применение ядерного оружия - РИА Новости, 24.02.2024
В Крыму заявили, что Киев провоцирует Россию на применение ядерного оружия
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что киевские власти, обстреливая российские регионы, провоцируют Россию на применение ядерного оружия. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T12:43
2024-02-24T12:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что киевские власти, обстреливая российские регионы, провоцируют Россию на применение ядерного оружия. "Украинцы провоцируют нас на применение атомного оружия. Другого у них не осталось. Поэтому они наносят удары бессмысленные по Белгороду, Крым также они не оставляют в покое, чтобы показать, у вас в Конституции написано, о применении ядерного оружия в случае угрозы существованию России", - сказал Константинов в эфире крымскотатарского телеканала "Миллет". По его словам, сегодня на повестке дня стоит построение более справедливого миропорядка, за который сейчас и борется Россия, и который не нужен США.
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россия, киев, белгород, владимир константинов, миллет, в мире
Россия, Киев, Белгород, Владимир Константинов, Миллет, В мире
В Крыму заявили, что Киев провоцирует Россию на применение ядерного оружия

Глава парламента Крыма: Киев провоцирует Россию на применение ядерного оружия

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что киевские власти, обстреливая российские регионы, провоцируют Россию на применение ядерного оружия.
"Украинцы провоцируют нас на применение атомного оружия. Другого у них не осталось. Поэтому они наносят удары бессмысленные по Белгороду, Крым также они не оставляют в покое, чтобы показать, у вас в Конституции написано, о применении ядерного оружия в случае угрозы существованию России", - сказал Константинов в эфире крымскотатарского телеканала "Миллет".
По его словам, сегодня на повестке дня стоит построение более справедливого миропорядка, за который сейчас и борется Россия, и который не нужен США.
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