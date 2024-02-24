https://ria.ru/20240224/oon-1929309107.html

В ООН заявили, что украинцы испытывают нехватку продовольствия

В ООН заявили, что украинцы испытывают нехватку продовольствия - РИА Новости, 24.02.2024

В ООН заявили, что украинцы испытывают нехватку продовольствия

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила на официальной странице в соцсети X, что каждая пятая украинская семья испытывает нехватку... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T20:02

2024-02-24T20:02

2024-02-24T20:02

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила на официальной странице в соцсети X, что каждая пятая украинская семья испытывает нехватку продовольствия. "Согласно оценкам, в целом по стране каждая пятая украинская семья испытывает нехватку продовольствия", - сказано в публикации организации. Подчеркивается, что ВПП ООН ежемесячно поддерживает 2,4 миллиона человек, предоставляя им продовольствие и финансовые средства.

https://ria.ru/20240223/genassambleya-1929216151.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оон