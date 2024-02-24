https://ria.ru/20240224/oon-1929309107.html
В ООН заявили, что украинцы испытывают нехватку продовольствия
В ООН заявили, что украинцы испытывают нехватку продовольствия - РИА Новости, 24.02.2024
В ООН заявили, что украинцы испытывают нехватку продовольствия
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила на официальной странице в соцсети X, что каждая пятая украинская семья испытывает нехватку... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T20:02
2024-02-24T20:02
2024-02-24T20:02
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила на официальной странице в соцсети X, что каждая пятая украинская семья испытывает нехватку продовольствия. "Согласно оценкам, в целом по стране каждая пятая украинская семья испытывает нехватку продовольствия", - сказано в публикации организации. Подчеркивается, что ВПП ООН ежемесячно поддерживает 2,4 миллиона человек, предоставляя им продовольствие и финансовые средства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон
В ООН заявили, что украинцы испытывают нехватку продовольствия
ООН: каждая пятая украинская семья испытывает нехватку продовольствия
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила на официальной странице в соцсети X
, что каждая пятая украинская семья испытывает нехватку продовольствия.
"Согласно оценкам, в целом по стране каждая пятая украинская семья испытывает нехватку продовольствия", - сказано в публикации организации.
Подчеркивается, что ВПП ООН ежемесячно поддерживает 2,4 миллиона человек, предоставляя им продовольствие и финансовые средства.
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