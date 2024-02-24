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В ООН заявили, что украинцы испытывают нехватку продовольствия - РИА Новости, 24.02.2024
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20:02 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/oon-1929309107.html
В ООН заявили, что украинцы испытывают нехватку продовольствия
В ООН заявили, что украинцы испытывают нехватку продовольствия - РИА Новости, 24.02.2024
В ООН заявили, что украинцы испытывают нехватку продовольствия
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила на официальной странице в соцсети X, что каждая пятая украинская семья испытывает нехватку... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T20:02
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила на официальной странице в соцсети X, что каждая пятая украинская семья испытывает нехватку продовольствия. "Согласно оценкам, в целом по стране каждая пятая украинская семья испытывает нехватку продовольствия", - сказано в публикации организации. Подчеркивается, что ВПП ООН ежемесячно поддерживает 2,4 миллиона человек, предоставляя им продовольствие и финансовые средства.
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в мире, оон
В мире, ООН
В ООН заявили, что украинцы испытывают нехватку продовольствия

ООН: каждая пятая украинская семья испытывает нехватку продовольствия

© Телепроект "Говорит большой Львов"Протестующие в Киеве
Протестующие в Киеве
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила на официальной странице в соцсети X, что каждая пятая украинская семья испытывает нехватку продовольствия.
"Согласно оценкам, в целом по стране каждая пятая украинская семья испытывает нехватку продовольствия", - сказано в публикации организации.
Подчеркивается, что ВПП ООН ежемесячно поддерживает 2,4 миллиона человек, предоставляя им продовольствие и финансовые средства.
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