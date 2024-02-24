https://ria.ru/20240224/oon-1929231837.html

В конгрессе выступили за выход США из ООН

В конгрессе выступили за выход США из ООН - РИА Новости, 24.02.2024

В конгрессе выступили за выход США из ООН

Член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц предложил прекратить финансирование Организации объединенных наций (ООН), выйти из нее, а также... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T03:18

2024-02-24T03:18

2024-02-24T03:18

в мире

израиль

сша

флорида

антониу гутерреш

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц предложил прекратить финансирование Организации объединенных наций (ООН), выйти из нее, а также убрать штаб-квартиру объединения с территории США. "Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН, а ООН - покинуть США", - заявил он на конференции в штате Флорида. По словам Гаетца, Штатам следует прекратить финансировать организацию, чьи сотрудники "атаковали и убивали израильтян". Ранее Агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Глава организации Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия, Швеция, Япония и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства. СМИ сообщали, что без возобновления финансирования агентство не сможет работать после февраля. Израиль на официальном уровне уже заявил, что будет всячески добиваться прекращения деятельности БАПОР.

https://ria.ru/20240223/genassambleya-1929194239.html

https://ria.ru/20240221/oon-1928788258.html

израиль

сша

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в мире, израиль, сша, флорида, антониу гутерреш, оон, хамас, бапор