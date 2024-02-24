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Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы на немецком языке - РИА Новости, 25.02.2024
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23:18 24.02.2024 (обновлено: 00:51 25.02.2024)
https://ria.ru/20240224/odessa-1929323950.html
Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы на немецком языке
Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы на немецком языке - РИА Новости, 25.02.2024
Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы на немецком языке
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил немецкой коллеге Анналене Бербок изменить официальное написание названия Одессы в немецком языке, сообщило издание... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-24T23:18
2024-02-25T00:51
в мире
одесса
украина
германия
дмитрий кулеба
анналена бербок
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил немецкой коллеге Анналене Бербок изменить официальное написание названия Одессы в немецком языке, сообщило издание "Думская" в Telegram-канале."Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил коллеге из Германии Анналене Бербок, которая посетила сегодня Одессу, транслитерировать название Одессы на немецкий язык с украинского, с одной буквой "с", — говорится в публикации.Бербок, в свою очередь, заявила, что, согласно правилам немецкого языка, название "Одесса" с одной "с" будет читаться как "Одеза". Ранее посольство Германии на Украине сообщило, что министерство иностранных дел ФРГ сменило транслитерацию названия города Киев с Kiew на Kyjiw в своем списке названий для официального использования. Согласно информации немецкого посольства, список названий является определяющим для официальных органов и используется многими предприятиями. Отмечается, что новая транслитерация будет использоваться на веб-сайтах, вывесках в посольстве Германии на Украине и в "служебной печати".
https://ria.ru/20240224/berbok-1929322782.html
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в мире, одесса, украина, германия, дмитрий кулеба, анналена бербок
В мире, Одесса, Украина, Германия, Дмитрий Кулеба, Анналена Бербок
Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы на немецком языке

Кулеба предложил Бербок переименовать Одессу на немецком на украинский лад

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил немецкой коллеге Анналене Бербок изменить официальное написание названия Одессы в немецком языке, сообщило издание "Думская" в Telegram-канале.
«
"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил коллеге из Германии Анналене Бербок, которая посетила сегодня Одессу, транслитерировать название Одессы на немецкий язык с украинского, с одной буквой "с", — говорится в публикации.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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Бербок, в свою очередь, заявила, что, согласно правилам немецкого языка, название "Одесса" с одной "с" будет читаться как "Одеза".
Ранее посольство Германии на Украине сообщило, что министерство иностранных дел ФРГ сменило транслитерацию названия города Киев с Kiew на Kyjiw в своем списке названий для официального использования.
Согласно информации немецкого посольства, список названий является определяющим для официальных органов и используется многими предприятиями. Отмечается, что новая транслитерация будет использоваться на веб-сайтах, вывесках в посольстве Германии на Украине и в "служебной печати".
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В миреОдессаУкраинаГерманияДмитрий КулебаАнналена Бербок
 
 
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