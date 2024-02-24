https://ria.ru/20240224/odessa-1929323950.html

Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы на немецком языке

Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы на немецком языке - РИА Новости, 25.02.2024

Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы на немецком языке

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил немецкой коллеге Анналене Бербок изменить официальное написание названия Одессы в немецком языке, сообщило издание... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-24T23:18

2024-02-24T23:18

2024-02-25T00:51

в мире

одесса

украина

германия

дмитрий кулеба

анналена бербок

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил немецкой коллеге Анналене Бербок изменить официальное написание названия Одессы в немецком языке, сообщило издание "Думская" в Telegram-канале."Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил коллеге из Германии Анналене Бербок, которая посетила сегодня Одессу, транслитерировать название Одессы на немецкий язык с украинского, с одной буквой "с", — говорится в публикации.Бербок, в свою очередь, заявила, что, согласно правилам немецкого языка, название "Одесса" с одной "с" будет читаться как "Одеза". Ранее посольство Германии на Украине сообщило, что министерство иностранных дел ФРГ сменило транслитерацию названия города Киев с Kiew на Kyjiw в своем списке названий для официального использования. Согласно информации немецкого посольства, список названий является определяющим для официальных органов и используется многими предприятиями. Отмечается, что новая транслитерация будет использоваться на веб-сайтах, вывесках в посольстве Германии на Украине и в "служебной печати".

https://ria.ru/20240224/berbok-1929322782.html

https://ria.ru/20240106/predstaviteli-1919988451.html

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украина

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, одесса, украина, германия, дмитрий кулеба, анналена бербок