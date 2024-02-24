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ВСУ ударили из HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба - РИА Новости, 24.02.2024
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19:17 24.02.2024 (обновлено: 20:49 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/obstrel-1929304360.html
ВСУ ударили из HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба
ВСУ ударили из HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба - РИА Новости, 24.02.2024
ВСУ ударили из HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба
Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T19:17
2024-02-24T20:49
специальная военная операция на украине
в мире
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алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба, передает корреспондент РИА Новости. &quot;Мы слышали два прилета. В этот момент в заведении находились порядка 50-60 человек. Свадьба у людей сегодня, медленный танец молодоженов теперь запомнится надолго&quot;, — рассказала сотрудница заведения.Как уточнил очевидец Владимир, при обстреле ранение в ногу получил мужчина."Ехал с магазина парень, Ярослав, сотрудник этого ресторана, лежал приваленный, попытались оказать ему помощь, вызвали скорую", — поделился он. ВСУ с 2014 года постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка и других городов Донбасса. При этом они регулярно используют западную военную технику и кассетные боеприпасы. В частности, ранее сегодня украинские войска нанесли удар по жилому многоквартирному дому в Ворошиловском районе Донецка. В результате погиб мужчина, еще одна мирная жительница получила ранения.
https://ria.ru/20240221/territorii-1928698002.html
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Последствия удара ВСУ из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке
Последствия удара ВСУ из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке
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в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Украина, Донбасс
ВСУ ударили из HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба

ВСУ обстреляли ресторан в Донецке, где проходила свадьба, пострадал мужчина

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Мы слышали два прилета. В этот момент в заведении находились порядка 50-60 человек. Свадьба у людей сегодня, медленный танец молодоженов теперь запомнится надолго", — рассказала сотрудница заведения.

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Как уточнил очевидец Владимир, при обстреле ранение в ногу получил мужчина.
"Ехал с магазина парень, Ярослав, сотрудник этого ресторана, лежал приваленный, попытались оказать ему помощь, вызвали скорую", — поделился он.
ВСУ с 2014 года постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка и других городов Донбасса. При этом они регулярно используют западную военную технику и кассетные боеприпасы. В частности, ранее сегодня украинские войска нанесли удар по жилому многоквартирному дому в Ворошиловском районе Донецка. В результате погиб мужчина, еще одна мирная жительница получила ранения.

Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003-го. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — около 80 километров.

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