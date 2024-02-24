ВСУ ударили из HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба
ВСУ обстреляли ресторан в Донецке, где проходила свадьба, пострадал мужчина
ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба, передает корреспондент РИА Новости.
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"Мы слышали два прилета. В этот момент в заведении находились порядка 50-60 человек. Свадьба у людей сегодня, медленный танец молодоженов теперь запомнится надолго", — рассказала сотрудница заведения.
Как уточнил очевидец Владимир, при обстреле ранение в ногу получил мужчина.
"Ехал с магазина парень, Ярослав, сотрудник этого ресторана, лежал приваленный, попытались оказать ему помощь, вызвали скорую", — поделился он.
ВСУ с 2014 года постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка и других городов Донбасса. При этом они регулярно используют западную военную технику и кассетные боеприпасы. В частности, ранее сегодня украинские войска нанесли удар по жилому многоквартирному дому в Ворошиловском районе Донецка. В результате погиб мужчина, еще одна мирная жительница получила ранения.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003-го. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — около 80 километров.