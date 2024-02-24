https://ria.ru/20240224/obstrel-1929304360.html

ВСУ ударили из HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба

ВСУ ударили из HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба - РИА Новости, 24.02.2024

ВСУ ударили из HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба

Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T19:17

2024-02-24T19:17

2024-02-24T20:49

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ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба, передает корреспондент РИА Новости. "Мы слышали два прилета. В этот момент в заведении находились порядка 50-60 человек. Свадьба у людей сегодня, медленный танец молодоженов теперь запомнится надолго", — рассказала сотрудница заведения.Как уточнил очевидец Владимир, при обстреле ранение в ногу получил мужчина."Ехал с магазина парень, Ярослав, сотрудник этого ресторана, лежал приваленный, попытались оказать ему помощь, вызвали скорую", — поделился он. ВСУ с 2014 года постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка и других городов Донбасса. При этом они регулярно используют западную военную технику и кассетные боеприпасы. В частности, ранее сегодня украинские войска нанесли удар по жилому многоквартирному дому в Ворошиловском районе Донецка. В результате погиб мужчина, еще одна мирная жительница получила ранения.

https://ria.ru/20240221/territorii-1928698002.html

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

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Последствия удара ВСУ из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке Последствия удара ВСУ из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке 2024-02-24T19:17 true PT1M13S

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Наталья Макарова

в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, украина, донбасс