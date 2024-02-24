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Нуланд рассказала о выгоде для США от помощи Украине - РИА Новости, 24.02.2024
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22:53 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/nuland-1929323091.html
Нуланд рассказала о выгоде для США от помощи Украине
Нуланд рассказала о выгоде для США от помощи Украине - РИА Новости, 24.02.2024
Нуланд рассказала о выгоде для США от помощи Украине
Основная часть выделяемых США Украине средств остается в американской экономике, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью CNN. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T22:53
2024-02-24T22:53
в мире
украина
россия
сша
виктория нуланд
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Основная часть выделяемых США Украине средств остается в американской экономике, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью CNN. "Мы должны помнить, что основная масса этих денег возвращается прямо в американскую экономику для производства оружия, включая хорошо оплачиваемые рабочие места", - заявила Нуланд.Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, россия, сша, виктория нуланд, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, США, Виктория Нуланд, Сергей Лавров
Нуланд рассказала о выгоде для США от помощи Украине

CNN: Нуланд заявила, что американская помощь Киеву возвращается в экономику США

© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Основная часть выделяемых США Украине средств остается в американской экономике, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью CNN.
«
"Мы должны помнить, что основная масса этих денег возвращается прямо в американскую экономику для производства оружия, включая хорошо оплачиваемые рабочие места", - заявила Нуланд.
Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Из-за страха перед Китаем США не могут бросить Украину
1 февраля, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияСШАВиктория НуландСергей Лавров
 
 
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