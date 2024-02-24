https://ria.ru/20240224/nuland-1929323091.html

Нуланд рассказала о выгоде для США от помощи Украине

Нуланд рассказала о выгоде для США от помощи Украине - РИА Новости, 24.02.2024

Нуланд рассказала о выгоде для США от помощи Украине

Основная часть выделяемых США Украине средств остается в американской экономике, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью CNN. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T22:53

2024-02-24T22:53

2024-02-24T22:53

в мире

украина

россия

сша

виктория нуланд

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Основная часть выделяемых США Украине средств остается в американской экономике, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью CNN. "Мы должны помнить, что основная масса этих денег возвращается прямо в американскую экономику для производства оружия, включая хорошо оплачиваемые рабочие места", - заявила Нуланд.Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, виктория нуланд, сергей лавров