https://ria.ru/20240224/niger-1929301091.html

ЭКОВАС решило снять некоторые санкции с Нигера

ЭКОВАС решило снять некоторые санкции с Нигера - РИА Новости, 24.02.2024

ЭКОВАС решило снять некоторые санкции с Нигера

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) решило снять ряд санкций с Нигера, в том числе касающихся закрытия границ, запрета на финансовые... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T18:39

2024-02-24T18:39

2024-02-24T18:52

нигер

в мире

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) решило снять ряд санкций с Нигера, в том числе касающихся закрытия границ, запрета на финансовые транзакции, заморозки активов Нигера, заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре."Было принято решение немедленно... отменить... закрытие сухопутных и воздушных границ..., безвоздушную зону для всех коммерческих рейсов..., приостановку всех торговых и финансовых транзакций между странами-членами ЭКОВАС и Нигер", - отметил глава комиссии.Он также указал на отмену заморозки активов Нигера в центробанках и коммерческих банках сообщества. ЭКОВАС также решило отменить приостановку участия Нигера в финансовых институтах. Запреты на передвижение чиновников Нигера и членов их семей был снят.В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Чиани. Уже 10 августа Чиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.

https://ria.ru/20240130/ekovas-1924256153.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нигер, в мире, мохамед базум, переворот в нигере — 2023