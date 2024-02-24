https://ria.ru/20240224/niger-1929301091.html
ЭКОВАС решило снять некоторые санкции с Нигера
ЭКОВАС решило снять некоторые санкции с Нигера - РИА Новости, 24.02.2024
ЭКОВАС решило снять некоторые санкции с Нигера
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) решило снять ряд санкций с Нигера, в том числе касающихся закрытия границ, запрета на финансовые... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T18:39
2024-02-24T18:39
2024-02-24T18:52
нигер
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мохамед базум
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) решило снять ряд санкций с Нигера, в том числе касающихся закрытия границ, запрета на финансовые транзакции, заморозки активов Нигера, заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре."Было принято решение немедленно... отменить... закрытие сухопутных и воздушных границ..., безвоздушную зону для всех коммерческих рейсов..., приостановку всех торговых и финансовых транзакций между странами-членами ЭКОВАС и Нигер", - отметил глава комиссии.Он также указал на отмену заморозки активов Нигера в центробанках и коммерческих банках сообщества. ЭКОВАС также решило отменить приостановку участия Нигера в финансовых институтах. Запреты на передвижение чиновников Нигера и членов их семей был снят.В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Чиани. Уже 10 августа Чиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
https://ria.ru/20240130/ekovas-1924256153.html
https://ria.ru/20231218/niger-1916391326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нигер, в мире, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
Нигер, В мире, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
ЭКОВАС решило снять некоторые санкции с Нигера
ЭКОВАС решило снять некоторые санкции с Нигера, в том числе заморозку активов
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) решило снять ряд санкций с Нигера, в том числе касающихся закрытия границ, запрета на финансовые транзакции, заморозки активов Нигера, заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре.
"Было принято решение немедленно... отменить... закрытие сухопутных и воздушных границ..., безвоздушную зону для всех коммерческих рейсов..., приостановку всех торговых и финансовых транзакций между странами-членами ЭКОВАС и Нигер", - отметил глава комиссии.
СМИ: Нигер направил ЭКОВАС официальное уведомление о выходе из сообщества
Он также указал на отмену заморозки активов Нигера в центробанках и коммерческих банках сообщества. ЭКОВАС также решило отменить приостановку участия Нигера в финансовых институтах. Запреты на передвижение чиновников Нигера и членов их семей был снят.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума
. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Чиани. Уже 10 августа Чиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
Премьер Нигера рассказал, чем занимается свергнутый президент Базум