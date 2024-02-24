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Небензя объяснил, на чем прокололись западные лидеры - РИА Новости, 24.02.2024
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02:34 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929230673.html
Небензя объяснил, на чем прокололись западные лидеры
Небензя объяснил, на чем прокололись западные лидеры - РИА Новости, 24.02.2024
Небензя объяснил, на чем прокололись западные лидеры
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал признания Петра Порошенко, Франсуа Олланда, Ангелы Меркель, а также Бориса Джонсона о том, что они не воспринимали... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T02:34
2024-02-24T02:34
в мире
россия
донбасс
киев
василий небензя
петр порошенко
франсуа олланд
оон
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал признания Петра Порошенко, Франсуа Олланда, Ангелы Меркель, а также Бориса Джонсона о том, что они не воспринимали минские соглашения всерьез, явкой с повинной. "Опять-таки, пользуясь участием в сегодняшнем заседании господина Сежурне и господина Кэмерона (их правда сейчас нет в зале), я хочу поднять еще одну крайне неудобную с некоторых пор для наших западных коллег тему – минские соглашения", - сказал Небензя. Он напомнил, что "около года назад мы все услышали признания Петра Порошенко, Франсуа Олланда, Ангелы Меркель, а также Бориса Джонсона о том, что ни Франция, ни Германия, ни та же Великобритания никогда не воспринимали эти договоренности всерьез, не собирались подталкивать украинские власти к их выполнению и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на подготовку к войне с Россией". "Это была, по сути, "явка с повинной" лидеров этих государств, открыто и даже с гордостью признавших факт умышленного нарушения ими резолюции СБ ООН 2202, которая закрепила Минские договоренности. Но это не мешает представителям этих же государств как ни в чем ни бывало сегодня выступать в Совете с нотациями в адрес других членов и рассуждать о важности соблюдения международного права и обвинять другие страны в невыполнении резолюций Совета Безопасности", - указал Небензя. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929230542.html
https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929227455.html
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в мире, россия, донбасс, киев, василий небензя, петр порошенко, франсуа олланд, оон, нато
В мире, Россия, Донбасс, Киев, Василий Небензя, Петр Порошенко, Франсуа Олланд, ООН, НАТО
Небензя объяснил, на чем прокололись западные лидеры

Небензя назвал признания западных лидеров о минских соглашениях явкой с повинной

© РИА Новости / Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал признания Петра Порошенко, Франсуа Олланда, Ангелы Меркель, а также Бориса Джонсона о том, что они не воспринимали минские соглашения всерьез, явкой с повинной.
"Опять-таки, пользуясь участием в сегодняшнем заседании господина Сежурне и господина Кэмерона (их правда сейчас нет в зале), я хочу поднять еще одну крайне неудобную с некоторых пор для наших западных коллег тему – минские соглашения", - сказал Небензя.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
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Он напомнил, что "около года назад мы все услышали признания Петра Порошенко, Франсуа Олланда, Ангелы Меркель, а также Бориса Джонсона о том, что ни Франция, ни Германия, ни та же Великобритания никогда не воспринимали эти договоренности всерьез, не собирались подталкивать украинские власти к их выполнению и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на подготовку к войне с Россией".
"Это была, по сути, "явка с повинной" лидеров этих государств, открыто и даже с гордостью признавших факт умышленного нарушения ими резолюции СБ ООН 2202, которая закрепила Минские договоренности. Но это не мешает представителям этих же государств как ни в чем ни бывало сегодня выступать в Совете с нотациями в адрес других членов и рассуждать о важности соблюдения международного права и обвинять другие страны в невыполнении резолюций Совета Безопасности", - указал Небензя.
Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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В миреРоссияДонбассКиевВасилий НебензяПетр ПорошенкоФрансуа ОлландООННАТО
 
 
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