https://ria.ru/20240224/most-1929324680.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 24.02.2024
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым десять минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T23:39
2024-02-24T23:39
2024-02-24T23:42
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым десять минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в 23.18 мск. Причины не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 23.28 мск.
https://ria.ru/20240210/etap-1926528547.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, крымский мост
Республика Крым, Крымский мост
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя 10 минут