https://ria.ru/20240224/most-1929324680.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 24.02.2024

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым десять минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T23:39

2024-02-24T23:39

2024-02-24T23:42

республика крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым десять минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в 23.18 мск. Причины не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 23.28 мск.

https://ria.ru/20240210/etap-1926528547.html

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика крым, крымский мост