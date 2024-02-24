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Полиция начала задерживать активистов на митинге в Тель-Авиве - РИА Новости, 24.02.2024
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23:58 24.02.2024 (обновлено: 23:59 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/miting-1929325089.html
Полиция начала задерживать активистов на митинге в Тель-Авиве
Полиция начала задерживать активистов на митинге в Тель-Авиве - РИА Новости, 24.02.2024
Полиция начала задерживать активистов на митинге в Тель-Авиве
Полиция Израиля задержала более 10 активистов на незаконном антиправительственном митинге в Тель-Авиве, используются водометы и конные отряды для разгона... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T23:58
2024-02-24T23:59
в мире
тель-авив
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев - РИА Новости. Полиция Израиля задержала более 10 активистов на незаконном антиправительственном митинге в Тель-Авиве, используются водометы и конные отряды для разгона протестующих с проезжей части, передает корреспондент РИА Новости. К акции присоединились уже сотни демонстрантов, толпа перекрыла перекресток у комплекса правительственных зданий в центре города. Протест продолжается уже около двух часов. Силовикам пока не удается разогнать протестующих несмотря на постоянно используемый водомет. Активисты бьют в барабаны, жгут файеры и призывают к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также к проведению досрочных выборов. На соседней улице проходит санкционированный многотысячный митинг в поддержку заложников ХАМАС.
https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html
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4.7
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Разгон протестующих в Тель-Авиве
Полиция применила водомет для разгона протестующих в Тель-Авиве
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в мире, тель-авив, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Полиция начала задерживать активистов на митинге в Тель-Авиве

Полиция применяет водометы против активистов, блокирующих движение в Тель-Авиве

Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев - РИА Новости. Полиция Израиля задержала более 10 активистов на незаконном антиправительственном митинге в Тель-Авиве, используются водометы и конные отряды для разгона протестующих с проезжей части, передает корреспондент РИА Новости.
К акции присоединились уже сотни демонстрантов, толпа перекрыла перекресток у комплекса правительственных зданий в центре города. Протест продолжается уже около двух часов.
Силовикам пока не удается разогнать протестующих несмотря на постоянно используемый водомет.
Активисты бьют в барабаны, жгут файеры и призывают к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также к проведению досрочных выборов.
На соседней улице проходит санкционированный многотысячный митинг в поддержку заложников ХАМАС.
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В миреТель-АвивБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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