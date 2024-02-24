https://ria.ru/20240224/miting-1929325089.html

Полиция начала задерживать активистов на митинге в Тель-Авиве

Полиция начала задерживать активистов на митинге в Тель-Авиве - РИА Новости, 24.02.2024

Полиция начала задерживать активистов на митинге в Тель-Авиве

Полиция Израиля задержала более 10 активистов на незаконном антиправительственном митинге в Тель-Авиве, используются водометы и конные отряды для разгона... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T23:58

2024-02-24T23:58

2024-02-24T23:59

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев - РИА Новости. Полиция Израиля задержала более 10 активистов на незаконном антиправительственном митинге в Тель-Авиве, используются водометы и конные отряды для разгона протестующих с проезжей части, передает корреспондент РИА Новости. К акции присоединились уже сотни демонстрантов, толпа перекрыла перекресток у комплекса правительственных зданий в центре города. Протест продолжается уже около двух часов. Силовикам пока не удается разогнать протестующих несмотря на постоянно используемый водомет. Активисты бьют в барабаны, жгут файеры и призывают к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также к проведению досрочных выборов. На соседней улице проходит санкционированный многотысячный митинг в поддержку заложников ХАМАС.

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

тель-авив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разгон протестующих в Тель-Авиве Полиция применила водомет для разгона протестующих в Тель-Авиве 2024-02-24T23:58 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, тель-авив, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году