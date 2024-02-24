https://ria.ru/20240224/mirage-1929282291.html

Посол Украины во Франции опроверг слухи о передаче ВСУ истребителей Mirage

Посол Украины во Франции опроверг слухи о передаче ВСУ истребителей Mirage - РИА Новости, 24.02.2024

Посол Украины во Франции опроверг слухи о передаче ВСУ истребителей Mirage

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию Point призвал не верить слухам о возможной передаче Киеву истребителей Mirage 2000D. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T15:36

2024-02-24T15:36

2024-02-24T15:36

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию Point призвал не верить слухам о возможной передаче Киеву истребителей Mirage 2000D. Издание Point указало послу на слухи о передаче истребителей и спросило, заинтересована ли Украина в этих летательных аппаратах. Омельченко ответил, что пока речь идет только о подготовке пилотов, а Киев сделал выбор в пользу истребителей F-16. "Пожалуйста, не верьте слухам, потому что если что-то и делается, то в тишине", - отметил он в интервью изданию Point. Посол добавил, что стороны ведут дискуссии и рассматривают разные варианты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240208/frantsiya-1926069059.html

https://ria.ru/20240201/poshliny-1924894763.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, франция, mirage 2000