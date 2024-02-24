https://ria.ru/20240224/mid-1929251759.html

В МИД ответили на вопрос о контактах с США по стратегической стабильности

В МИД ответили на вопрос о контактах с США по стратегической стабильности - РИА Новости, 24.02.2024

В МИД ответили на вопрос о контактах с США по стратегической стабильности

Россия ждёт изменения политики США для возобновления контактов по стратегической стабильности, после того, как линия Вашингтона изменится, Москва будет готова... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T10:25

2024-02-24T10:25

2024-02-24T10:25

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сша

сергей рябков

политика

безопасность

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия ждёт изменения политики США для возобновления контактов по стратегической стабильности, после того, как линия Вашингтона изменится, Москва будет готова оценить, насколько целесообразно обсуждать подобные вопросы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Необходимо изменение их враждебного курса, потом мы будем смотреть - целесообразно обсуждение этой тематики или нет", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, планируются ли в обозримом будущем контакты по линии внешнеполитических ведомств РФ и США по стратегической стабильности. "Мы ждём изменения их практической политики", - пояснил Рябков.

https://ria.ru/20240224/ssha-1929229810.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, сергей рябков, политика, безопасность