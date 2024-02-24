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Медведев прокомментировал слова Мелони про Россию и ХАМАС - РИА Новости, 24.02.2024
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15:39 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/medvedev-1929282538.html
Медведев прокомментировал слова Мелони про Россию и ХАМАС
Медведев прокомментировал слова Мелони про Россию и ХАМАС - РИА Новости, 24.02.2024
Медведев прокомментировал слова Мелони про Россию и ХАМАС
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после слов премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Киеве о роли России в нападении палестинского движения ХАМАС на... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T15:39
2024-02-24T15:39
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после слов премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Киеве о роли России в нападении палестинского движения ХАМАС на Израиль пошутил в социальной сети X, что у нее разыгрались скрытые гены фашистского прошлого. Ранее в субботу премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказала предположение, что нападения движения ХАМАС на Израиль бы не произошло, если бы Россия не начала специальную военную операцию на территории Украины за полтора года до этого. "Количество тупоголовых в руководстве западных стран растет с каждым днем. Мелони сейчас в Киеве заявила, что если бы Россия не начала специальную военную операцию, ХАМАС не напал бы на Израиль. Ох, у нее действительно большие проблемы с головой, или возможно скрытые гены фашистского прошлого разыгрались", - написал Медведев. В субботу премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Киев с другими западными лидерам. Перед виртуальным саммитом Мелони проведет двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским, после которой они могут объявить о заключении соглашения по безопасности, которое ранее Киев подписал с Берлином, Парижем и Лондоном. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240221/vstrechi-1928751769.html
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в мире, россия, киев, италия, дмитрий медведев, джорджа мелони, владимир зеленский, нато, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Киев, Италия, Дмитрий Медведев, Джорджа Мелони, Владимир Зеленский, НАТО, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Медведев прокомментировал слова Мелони про Россию и ХАМАС

Медведев: у Мелони разыгрались скрытые гены фашистского прошлого

© AFP 2024 / TIZIANA FABIПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AFP 2024 / TIZIANA FABI
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после слов премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Киеве о роли России в нападении палестинского движения ХАМАС на Израиль пошутил в социальной сети X, что у нее разыгрались скрытые гены фашистского прошлого.
Ранее в субботу премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказала предположение, что нападения движения ХАМАС на Израиль бы не произошло, если бы Россия не начала специальную военную операцию на территории Украины за полтора года до этого.
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"Количество тупоголовых в руководстве западных стран растет с каждым днем. Мелони сейчас в Киеве заявила, что если бы Россия не начала специальную военную операцию, ХАМАС не напал бы на Израиль. Ох, у нее действительно большие проблемы с головой, или возможно скрытые гены фашистского прошлого разыгрались", - написал Медведев.
В субботу премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Киев с другими западными лидерам. Перед виртуальным саммитом Мелони проведет двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским, после которой они могут объявить о заключении соглашения по безопасности, которое ранее Киев подписал с Берлином, Парижем и Лондоном.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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В миреРоссияКиевИталияДмитрий МедведевДжорджа МелониВладимир ЗеленскийНАТОХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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