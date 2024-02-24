https://ria.ru/20240224/medvedev-1929257837.html

Медведев жестко высказался о новых санкциях Запада против России

Медведев жестко высказался о новых санкциях Запада против России - РИА Новости, 24.02.2024

Медведев жестко высказался о новых санкциях Запада против России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Запад врагом и призвал "мстить им везде, где только можно". РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T11:42

2024-02-24T11:42

2024-02-24T12:20

дмитрий медведев

россия

политика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Запад врагом и призвал "мстить им везде, где только можно"."Это просто надо всем нам запомнить и мстить им (Западу - ред.) везде, где только можно. Они наши враги. Создавать им возможные трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира. Делать это постоянно, системно и максимально открыто", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он также уточнил, что нужно осуществлять на территории Запада "иную активность, о которой не принято говорить публично"."Мы привыкли к их бесконечным ограничениям и научились жить с ними. Но на что хочу обратить внимание сегодня: эти запреты направлены уже не против властей или бизнеса в стране, о чем любит говорить наш противник. Они приняты против всего населения России. Например, запрет платёжной системы "Мир" и ограничения на деятельность компаний, занимающихся строительством жилья в стране", - добавил Медведев.Он подчеркнул, что их "резон" понятен – чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру."На войне как на войне", - заключил Медведев. "И в этой войне победа будет за нами!" - отметил он.В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240224/ssha-1929229810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, россия, политика, санкции в отношении россии