https://ria.ru/20240224/mask-1929227681.html

Маск: премьер Нидерландов не имеет права подписывать соглашение с Киевом

Маск: премьер Нидерландов не имеет права подписывать соглашение с Киевом - РИА Новости, 24.02.2024

Маск: премьер Нидерландов не имеет права подписывать соглашение с Киевом

Американский предприниматель Илон Маск высказался, что уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не имеет юридического права подписывать с Украиной... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T01:25

2024-02-24T01:25

2024-02-24T05:12

в мире

украина

нидерланды

россия

илон маск

марк рютте

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_a82b65b5f45644362b494407c90c7c31.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск высказался, что уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не имеет юридического права подписывать с Украиной договор о безопасности, предусматривающий военную и финансовую поддержку на десять лет.Так предприниматель отреагировал на сообщение политического комментатора Эвы Влардингербрук в соцсети X по поводу соглашения Нидерландов с Украиной о военной помощи на десять лет. Комментатор отметила, что "мнение голландского народа" по поводу данного решения не спросили."Марк Рютте просто вытягивает наш кошелек, пока не станет генеральным секретарем НАТО, а потом он вытянет и все ваши кошельки (стран НАТО - ред.)", - говорится в сообщении Влардингербрук.Маск отметил, что у Рютте нет полномочий подписывать этот договор с Украиной."Не похоже, что у него (Рютте - ред.) есть юридические полномочия это делать", - написал Маск в соцсети X. В пятницу МИД королевства заявлял, что Нидерланды подпишут с Украиной соглашение по безопасности, рассчитанное на сотрудничество в ближайшие десять лет. Утверждается, что с помощью этого договора Нидерланды помогут Украине защитить себя, а также "добиться ее дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО".Аналогичные соглашения Украина ранее подписала с Великобританией, Францией, Германией и Данией, сообщалось также, что в ближайшее время будет подписан подобный документ с Италией.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929224230.html

https://ria.ru/20240224/matvienko-1929223295.html

https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929219488.html

украина

нидерланды

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нидерланды, россия, илон маск, марк рютте, сергей лавров, нато, евросоюз