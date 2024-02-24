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Маск: премьер Нидерландов не имеет права подписывать соглашение с Киевом - РИА Новости, 24.02.2024
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01:25 24.02.2024 (обновлено: 05:12 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/mask-1929227681.html
Маск: премьер Нидерландов не имеет права подписывать соглашение с Киевом
Маск: премьер Нидерландов не имеет права подписывать соглашение с Киевом - РИА Новости, 24.02.2024
Маск: премьер Нидерландов не имеет права подписывать соглашение с Киевом
Американский предприниматель Илон Маск высказался, что уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не имеет юридического права подписывать с Украиной... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T01:25
2024-02-24T05:12
в мире
украина
нидерланды
россия
илон маск
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сергей лавров
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск высказался, что уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не имеет юридического права подписывать с Украиной договор о безопасности, предусматривающий военную и финансовую поддержку на десять лет.Так предприниматель отреагировал на сообщение политического комментатора Эвы Влардингербрук в соцсети X по поводу соглашения Нидерландов с Украиной о военной помощи на десять лет. Комментатор отметила, что "мнение голландского народа" по поводу данного решения не спросили."Марк Рютте просто вытягивает наш кошелек, пока не станет генеральным секретарем НАТО, а потом он вытянет и все ваши кошельки (стран НАТО - ред.)", - говорится в сообщении Влардингербрук.Маск отметил, что у Рютте нет полномочий подписывать этот договор с Украиной."Не похоже, что у него (Рютте - ред.) есть юридические полномочия это делать", - написал Маск в соцсети X. В пятницу МИД королевства заявлял, что Нидерланды подпишут с Украиной соглашение по безопасности, рассчитанное на сотрудничество в ближайшие десять лет. Утверждается, что с помощью этого договора Нидерланды помогут Украине защитить себя, а также "добиться ее дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО".Аналогичные соглашения Украина ранее подписала с Великобританией, Францией, Германией и Данией, сообщалось также, что в ближайшее время будет подписан подобный документ с Италией.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929224230.html
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в мире, украина, нидерланды, россия, илон маск, марк рютте, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, Нидерланды, Россия, Илон Маск, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Маск: премьер Нидерландов не имеет права подписывать соглашение с Киевом

Маск: премьер Нидерландов не имеет права подписывать с Киевом договор о помощи

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск высказался, что уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не имеет юридического права подписывать с Украиной договор о безопасности, предусматривающий военную и финансовую поддержку на десять лет.
Так предприниматель отреагировал на сообщение политического комментатора Эвы Влардингербрук в соцсети X по поводу соглашения Нидерландов с Украиной о военной помощи на десять лет. Комментатор отметила, что "мнение голландского народа" по поводу данного решения не спросили.
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"Марк Рютте просто вытягивает наш кошелек, пока не станет генеральным секретарем НАТО, а потом он вытянет и все ваши кошельки (стран НАТО - ред.)", - говорится в сообщении Влардингербрук.
Маск отметил, что у Рютте нет полномочий подписывать этот договор с Украиной.
«
"Не похоже, что у него (Рютте - ред.) есть юридические полномочия это делать", - написал Маск в соцсети X.
В пятницу МИД королевства заявлял, что Нидерланды подпишут с Украиной соглашение по безопасности, рассчитанное на сотрудничество в ближайшие десять лет. Утверждается, что с помощью этого договора Нидерланды помогут Украине защитить себя, а также "добиться ее дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО".
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Аналогичные соглашения Украина ранее подписала с Великобританией, Францией, Германией и Данией, сообщалось также, что в ближайшее время будет подписан подобный документ с Италией.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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В миреУкраинаНидерландыРоссияИлон МаскМарк РюттеСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
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