Маск: премьер Нидерландов не имеет права подписывать соглашение с Киевом
Маск: премьер Нидерландов не имеет права подписывать с Киевом договор о помощи
© AP Photo / Leon NealИлон Маск
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск высказался, что уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не имеет юридического права подписывать с Украиной договор о безопасности, предусматривающий военную и финансовую поддержку на десять лет.
Так предприниматель отреагировал на сообщение политического комментатора Эвы Влардингербрук в соцсети X по поводу соглашения Нидерландов с Украиной о военной помощи на десять лет. Комментатор отметила, что "мнение голландского народа" по поводу данного решения не спросили.
"Марк Рютте просто вытягивает наш кошелек, пока не станет генеральным секретарем НАТО, а потом он вытянет и все ваши кошельки (стран НАТО - ред.)", - говорится в сообщении Влардингербрук.
Маск отметил, что у Рютте нет полномочий подписывать этот договор с Украиной.
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"Не похоже, что у него (Рютте - ред.) есть юридические полномочия это делать", - написал Маск в соцсети X.
В пятницу МИД королевства заявлял, что Нидерланды подпишут с Украиной соглашение по безопасности, рассчитанное на сотрудничество в ближайшие десять лет. Утверждается, что с помощью этого договора Нидерланды помогут Украине защитить себя, а также "добиться ее дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.