https://ria.ru/20240224/malta-1929292878.html

Мальта выразила сомнения по поводу заявления ЕС по Украине, пишут СМИ

Мальта выразила сомнения по поводу заявления ЕС по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2024

Мальта выразила сомнения по поводу заявления ЕС по Украине, пишут СМИ

Мальта выразила сомнения по поводу совместного заявления руководства Евросоюза, приуроченного ко второй годовщине начала специальной военной операции на... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T17:17

2024-02-24T17:17

2024-02-24T17:17

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мальта выразила сомнения по поводу совместного заявления руководства Евросоюза, приуроченного ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине, а именно части с обещанием поставлять летальное вооружение Киеву, сообщает газета Times of Malta со ссылкой на источники. "Мы не можем одобрить текст, который поощряет отправку (на Украину - ред.) смертоносного оружия", - заявили газете неназванные мальтийские переговорщики, выразившие обеспокоенность по поводу отправки вооружения Киеву. По словам другого источника издания, Мальта, выступающая в качестве нейтральной стороны, не может спокойно поддержать вызывающие беспокойство формулировки, касающиеся вооружения, но при этом открыта для обсуждения части текста с осуждением России, приуроченного с двум годам с начала спецоперации. В свою очередь один из чиновников Евросоюза назвал сведения о позиции Мальты "подтасовкой фактов". "Мальта одобрила текст... Сноска в заявлении, в которой отмечалось, что любые военные обязательства будут осуществляться "при полном уважении политики безопасности и обороны определенных государств-членов", была включена специально для таких стран, как Мальта", - рассказал изданию анонимный представитель ЕС. В пятницу на сайте Еврокомиссии было опубликовано совместное заявление руководства ЕС, согласно которому Брюссель выразил готовность усилить давление на Москву, чтобы ограничить ее возможности в ведении боевых действий на Украине. В ЕС также выразили намерение продолжать поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Позже агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Венгрия заблокировала подписание совместного заявления стран Евросоюза, вместо которого вышло лишь заявление руководства ЕС.

https://ria.ru/20240223/zayavlenie-1929208918.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1929061547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мальта, евросоюз, еврокомиссия, украина, киев